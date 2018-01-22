Apple меняет сломанные iPhone 6 Plus на 6s Plus из-за нехватки деталей
«Заменить – нельзя ремонтировать»
Компания Apple планирует производить замену смартфонов iPhone 6 Plus, требующих капитального ремонта, на модель iPhone 6s Plus. Об этих планах сообщило издание MacRumors со ссылкой на внутренний документ компании, в строгом секрете разосланный Apple авторизованным сервисным центрам (Apple Authorized Service Providers).
MacRumors сообщает, что аутентичность письма подтверждается многочисленными подтверждениями его существования. В письме утверждается, что «…заказы на полный инвентарный список запчастей для некоторых моделей iPhone 6 Plus могут быть заменены на iPhone 6s Plus до конца марта 2018 года».
Основной причиной, по которой Apple намерена производить замену iPhone 6 Plus на более новый iPhone 6s Plus в MacRumors считают недостаточный запас комплектующих для iPhone 6 Plus. Об этом, в частности, свидетельствует сложившийся на сегодня дефицит батарей для iPhone 6 Plus, в связи с которым пользователям этих смартфонов в сервис-центрах предлагают обождать с заменой аккумулятора до марта или даже апреля.
Кто может рассчитывать на обновление
В одном из предыдущих закрытых циркуляров Apple для сервис-центров, с которым также ознакомились в MacRumors, говорится, что Apple модель iPhone 6 Plus уже снята с производства. Для перезапуска производственных линий и возобновления производства компонентов и батарей для ремонтных мастерских, безусловно, требуется дополнительное временя, полагают в MacRumors.
В Apple официальный запрос MacRumors о сложившейся ситуации с ремонтом iPhone 6 Plus оставили без комментариев.
В закрытом письме Apple нет точных указаний, какие именно версии iPhone 6 Plus подлежат замене на iPhone 6s Plus в случае необходимости серьезного ремонта, отметили в MacRumors, равно как нет точных указаний, какие именно повреждения или проблемы с iPhone 6 Plus следует считать прецедентом для замены.
По этому поводу в MacRumors подчеркивают, что Apple и большинство авторизованных сервисных центров Apple в настоящее время имеют возможность заменить дисплей iPhone 6 Plus, его аккумулятор, динамики, тыловую камеру, а также механизм тактильного отклика Taptic Engine.
В то же время, такие дефекты как поломка порта Lightning, неисправная электроника и большинство других ремонтных операций обычно предусматривают право на замену устройства полностью, отметил источник MacRumors. Окончательное решение обычно принимается после точного анализа характера повреждений iPhone и результатов диагностических тестов Apple.
В чем разница между iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus
Несмотря на схожие названия, разница между аппаратными платформами iPhone 6s и 6s Plus очень велика, фактически – это разные поколения смартфонов.
Более старая версия, iPhone 6s, выполнена на 64-битном 2-ядерном процессоре Apple A8 с тактовой частотой 1,4 ГГц с графической подсистемой PowerVR GX6450.
Более новая модель iPhone 6s Plus оснащена 64-битным 2-ядерным процессором A9 с тактовой частотой 1,84 ГГц и встроенной графикой PowerVR GT7600. В дополнение, объем оперативной памяти у iPhone 6s Plus удвоен по сравнению с предшественником и доведен до 2 ГБ.
Еще более впечатляюще отличаются встроенные камеры смартфонов: в то время как для iPhone 6s Plus характерно наличие 12 МП основной и 5 МП фронтальной камеры, версия iPhone 6s оснащалась 8 МП и 1,5 МП камерами, соответственно.