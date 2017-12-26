Трамп закрыл последнюю лазейку для уклонения от налогов на биткоины

В США, где ранее налог нужно было платить только при обмене криптовалют на наличные деньги, ввели налог на обмен одной криптовалюты на другую. Раньше монеты разных криптовалют можно было обменивать без уплаты налога, прикрываясь правилом о равноценным обмене похожих активов.

Новый налог на криптовалюты

Любые операции с криптовалютами в США будут облагаться налогом начиная с 1 января 2018 г. — это предусмотрено законом о налоговой реформе, подписанным на днях президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Обложению налогом будет подвержен даже обмен одной криптовалюты на другую, непосредственно во время его совершения.

В настоящий момент монеты одной криптовалюты можно обменять на монеты другой, используя Раздел 1031 Налогового кодекса США. Согласно этому разделу, так называемый «равноценный обмен» (like-kind exchange), то есть обмен активами схожего типа, налогом не облагается. Официально криптовалюты нигде не прописаны как активы схожего типа, они находится в серой зоне. Однако Раздел 1031 повсеместно используется как лазейка, позволяющая не платить налог при обмене одних монет на другие.

Раздел 1031 также широко используется в США, например, для обмена недвижимости или предметов искусства. Собственно, подписанный Трампом закон и ограничивает действие Раздела исключительно сферой недвижимости. Поскольку криптовалюты являются цифровыми активами, на них эта норма больше не распространяется.

Другие налоги на криптовалюты

С марта 2014 г. Налоговый кодекс США рассматривает биткоины и другие цифровые валюты как собственность, чтобы иметь возможность обложить налогом совершаемые с ними операции. В связи с этим криптовалюты уже облагаются налогом на прирост капитала, который выплачивается каждый раз, когда монеты обмениваются на фиатные валюты, то есть обычные деньги.

Дональд Трамп претворил в жизнь давно обещанную им налоговую реформу

Монеты, которые принадлежат своему владельцу менее года, облагаются обычным подоходным налогом, что может значить что угодно от 10% до 37%, в зависимости от уровня дохода налогоплательщика.

Монеты, находящиеся во владении более года, облагаются долгосрочным налогом на прирост капитала, то есть около 24%. Держатели криптовалют использовали необлагаемый налогом обмен одних монет на другие как средство отсрочить уплату этого налога. Для этого было достаточно поменять одну криптовалюту на другую, пока не истек годичный срок владения.

Налоговая реформа в США

Сам по себе закон, подписанный Трампом, стал крупнейшим изменением в правилах американского налогообложения за последние 30 лет. Он снижает налог на прибыль для бизнеса с 35% до 21%. Максимальная ставка подоходного налога с обычных граждан была понижена с 39,6% до 37%.

Кроме того, закон должен способствовать возвращению в США зарубежных капиталов крупных компаний вроде Apple, поскольку с начала 2018 г. зарубежные доходы американского бизнеса будут облагаться налогом не в США, а на территории той страны, где они получены. Тем не менее, если компания принимает решение о репатриации капитала, ей необходимо уплатить налог в размере 7,5%.