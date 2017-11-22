«Яндекс» запустил турбо-страницы. Они загружаются в 15 раз быстрее обычных

«Яндекс» обзавелся новым форматом отображения контента на мобильных устройствах. В турбо-режиме веб-страницы при 3G-подключении будут загружаться в 15 раз быстрее.

«Яндекс» ускорил загрузку страниц на мобильных устройствах в 15 раз

Компания «Яндекс» объявила о запуске турбо-страниц — это новый формат отображения страниц для мобильных устройств, при котором пользователю предлагаются только текст, картинки и видео, весь дополнительный контент отключается. Включить этот режим может любой сайт, который подключится к сервису – делается это в личном кабинете или «Яндекс.Вебмастере», там настраивается передача данных в формате RSS. После этого «Яндекс» будет сохранять на своих серверах контент партнерских ресурсов и предлагать его в результатах поиска.

«Турбо-страница весит примерно в 10 раз меньше. Это, во-первых, позволяет экономить трафик — а значит, и деньги, а во-вторых, ощутимо ускоряет загрузку. Мы подсчитали: в сети 3G турбо-страница загружается в среднем в 15 раз быстрее, чем её оригинал», — говорится в официальном сообщении компании.

Другим важным преимуществом новом технологии станет то, что контент, сохраненный на серверах «Яндекса», будет оставаться доступным пользователям даже в случае падения партнерского ресурса. В различных сервисах компании турбо-страницы будут помечены специальным значком с заключенной в круг взлетающей ракетой.

Новая технология позволит загружать страницы на мобильных устройствах в 15 раз быстрее: их вес снизится до 300 КБ

Впервые турбо-страницы были представлены в мае этого года. Тогда сервис стал доступен в «Яндекс.Новостях», теперь его поддерживают «Поиск» и «Дзен». В течение последнего полугода к нему подключились несколько сотен новостных ресурсов.

Новая технология будет безопасной для пользователей

Согласно заявлениям представителей «Яндекса», средний вес одной веб-страницы составляет 3 МБ. Ее турбо-версия будет занимать не более 300 КБ. При сборке устраняются различные тяжелые элементы, без которых можно обойтись: фоновая анимация, не несущие смысла изображения, всплывающие сообщения и громоздкие баннеры.

«На турбо-странице может быть только несколько баннеров, и расположены они так, чтобы не мешать просмотру информации. Например, всплывающих объявлений, перекрывающих весь экран, на турбо-страницах просто не бывает, — отмечают в «Яндексе». — Турбо-страницы не пестрят разноформатной рекламой. Объявления на них показываются — без этого не обойтись, ведь это источник дохода владельцев сайтов, — но их гораздо меньше, чем на обычной странице».

Кроме того, турбо-страницы не подвержены заражениям и могут отображать содержание страниц, которые содержат вирусы. Это связано с тем, что при сборке новая технология не подразумевает использование оригинального кода сайта-партнера.

Турбо-режим для обычных страниц доступен в «Яндекс.Браузере»

Воспользоваться турбо-страницами можно только с помощью сервисов «Яндекса». Однако турбо-режим для обычных страниц доступен в «Яндекс.Браузере». После попадания на сервер «Яндекса» текст страницы архивируется, а все тяжелые изображения переводятся в более легкий формат WebP. Сжатие роликов происходит постепенно, по мере их проигрывания. Правда, турбо-режим работает только с теми ресурсами, которые используют протокол HTTP.

«Решая проблему экономии трафика, разработчики «Яндекс.Браузера» заодно сделали обмен данными безопаснее. Когда канал передачи информации между устройством пользователя и сервером сайта создаётся по протоколу HTTP, данные в нём не шифруются — а значит, их можно перехватить. Поэтому на сервере «Яндекса» происходит не только сжатие, но и шифрование информации — для надёжности», — уточняют в компании.