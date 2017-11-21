Курс биткоина рухнул после кражи криптовалюты на $31 млн

Из кошелька криптовалюты Tether, известной также как криптодоллар, были украдены монеты на сумму $30,95 млн. Компания собирается сначала отрезать им возможность дальнейшего обращения, а потом вернуть их в кошелек путем усиления софта. Каждая монета Tether гарантирована долларом и равна ему по стоимости.

Кража Tether

Команда разработчиков криптовалюты Tether объявила о краже монет на сумму $30,95 млн. Кража была совершена 19 ноября посредством хакерской атаки. Злоумышленник взломал кошелек Tether Treasury, где хранились токены типа USDT, и перевел их на неавторизованный биткоиновый адрес.

Некоторые биржи, в том числе Huobi.Pro и OKEx, сообщили своим клиентам, что приостанавливают операции с Tether. Как отмечает издание Bloomberg, инцидент с Tether вызвал резкое падение курса биткоина — он просел на 5,4%. Далее курс выровнялся, однако общий спад все равно составил около 1,6%.

Действия компании

Компания Tether не собирается выкупать украденные монеты. Сейчас она принимает меры к тому, чтобы они не пошли в дальнейшее обращение. Злоумышленник хранит похищенные средства по адресу 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r. Разработчики валюты предупреждают пользователей не покупать монеты с этого адреса, поскольку они все равно уже маркированы в системе, и обменять их на доллары не получится.

Курс биткоина пошел вниз на новостях о краже Tether

Кроме того, разработчики временно приостановили обслуживание внутреннего кошелька Tether.to и начали распространять новую версию софта Omni Core, который используется для осуществления транзакций по протоколу Omni Layer. Обновление ПО должно помешать злоумышленнику вывести средства с их текущего адреса — за счет изменения консенсуса клиента Omni Core, что сработает как временный хардфорк для Omni Layer.

Также компания совместно с Omni Foundation ищет способ вернуть украденные монеты и обратить хардфорк. Когда завершится усиление протокола, Omni Foundation распространит обновленные бинарные файлы. После обновления протокола Omni Layer украденные монеты должны вернуться в Tether Treasury.

Что такое Tether

Tether — это криптовалюта, созданная на базе протокола Omni Layer. Особенность валюты заключается в том, что она использует токены USDT, каждый из которых гарантирован долларом США. Новая монета выпускается тогда, когда на счет компании Tether Limited поступает доллар. Доллары хранятся в компании, и возвращаются клиентам в обмен на монеты через платформу Tether.

При этом хранить монеты можно в любом кошельке, поддерживающем Omni Layer. Напомним, изначально этот протокол создавался для нужд криптовалюты Mastercoin, впоследствии переименованной в Omni, задачей которой является реализовать полноценную финансовую функциональность для криптовалют. Omni Layer был создан поверх блокчейна биткоина.

Несмотря на связь с долларом, Tether не является всего лишь его цифровым эквивалентом, это именно криптовалюта, а не финальная валюта. Однако ее курс привязан к доллару: одна монета всегда стоит $1. Иногда Tether называют криптодолларом. По данным ресурса Coinmarketcap.com, рыночная капитализация криптовалюты составляет $673 млн, что позволяет ей занимать 19 место в списке самых крупных криптовалют мира.