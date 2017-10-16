Владелец здания Минкомсвязи требует с министерства 60 млн. Все прошлые иски были успешными

Минкомсвязи получило очередной иск от собственника здания Центрального телеграфа, в котором оно размещается. Неумение министерства отстаивать в судах свои имущественные права на занимаемые им площади в предыдущие годы в рамках двух других судебных разбирательств уже лишило ведомство более 140 млн руб.

Иск «Телеграфа» к Минкомсвязи

Как стало известно CNews, владелец здания Центрального телеграфа в Москве — ПАО «Центральный телеграф», дочернее предприятие «Ростелекома» — подал иск к Минкомсвязи, которое размещается в помещениях этого здания, на сумму в 59,7 млн руб.

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 12 октября 2017 г. Какие-либо его содержательные подробности в публичном доступе пока не представлены. В пресс-службе «Ростелекома» прокомментировать CNews суть претензий своей «дочки» отказались, сославшись на то, что это прерогатива самого «Телеграфа». В свою очередь в «Телеграфе» сообщили CNews, что не вправе что-либо официально объяснить до появления официальных судебных решений — в соответствии с многолетней практикой взаимодействия организации с общественностью.

В пресс-службе Минкомсвязи прокомментировать CNews характер иска и объяснить позицию ведомства по данному вопросу на момент выхода материала не смогли.

«Центральный Телеграф» требует с Минкомсвязи 60 миллионов

Формально иск пока не принят судом к рассмотрению. Дата первого заседания по делу не определена.

Прошлые тяжбы «Телеграфа» с Минкомсвязи

Отметим, что это не первый иск «Телеграфа» к Минкомсвязи. В частности, в июле 2013 г. организация предъявила министерству претензии на 108,5 млн руб. за «необоснованное обогащение» в виде использования им нежилых помещений в принадлежащем «Телеграфу» здании на столичной Тверской улице. В январе 2014 г. арбитражный суд Москвы этот иск полностью удовлетворил, и все попытки Минкомсвязи опротестовать это решение успехом не увенчались.

Позиция министерства заключалась в том, что некоторые относящиеся к аренде документы со стороны ведомства подписывал начальник отдела материально-технического обеспечения административного департамента, который не имел на это права, а часть спорных помещений была к моменту разбирательства упразднена из-за перепланировки.

Еще раньше, в марте 2011 г. «Телеграф» за использование помещения площадью 730 кв. м. в том же здании отсудил 34 млн руб. у Федерального агентства по информационным технологиям, правопреемником которого до завершения суда стало Минкомсвязи.

Здание «Телеграфа» планируется продать

Примечательно, что на днях глава «Ростелекома» (100-процентный учредитель «Телеграфа») Михаил Осеевский рассказал РИА «Новости» о планах по продаже здания «Телеграффа». «Мы с другими акционерами уже договорились и приняли решение о том, что мы выведем из здания технологическое оборудование, — говорил топ-менеджер. — Со временем разделим компанию на два направления — операционное и владение недвижимостью. И будем определяться с будущим этого здания».

По словам Осеевского, с компанией вел переговоры целый ряд крупных игроков отрасли, у которых есть видение того, что со зданием можно концептуально сделать. «Среди прозвучавших предложений — создание современного многофункционального комплекса, который будет включать и торговые зоны, и гостиницы, и апартаменты, и рестораны, — заверял он. — Принципиально уже сегодня мы понимаем, что интегрируем бизнес ПАО "Центральный телеграф" в макрорегиональный филиал "Центр" "Ростелекома", а потом сосредоточимся на структурировании сделки с недвижимостью».

Как можно было заключить со слов топ-менеджера, тот факт, что в здании «Телеграфа» располагается Минкомсвязи, его нисколько не смущает. «В прессе были упоминания, что Минкомсвязи может переехать в новый офис, во всяком случае, такая идея обсуждается, — рассуждал он. — Государство тоже заинтересовано в более эффективном использовании своего имущества».