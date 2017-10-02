CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для операторов связи
По итогам 2016 г. выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» сократилась на 3%. Российские телеком-компании стараются минимизировать издержки на ИТ. У 10 поставщиков из 30 выручка сократилась в среднем на 11%. Состав топ-5 рейтинга не изменился по сравнению с 2015 г., на долю лидеров по-прежнему приходится более 50% выручки топ-30.
Лидеры удерживают долю
Общая выручка топ-30 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» в 2016 г. составила p105,3 млрд, что на 3% меньше по сравнению с топ-30 компаний 2015 г. (p108,9 млрд). При этом совокупно участники рейтинга 2016 г. показали положительную динамику относительно прошлого года – рост составил 3,2%.
Основная причина – корректировка выручки за 2015 г. одного из лидеров рейтинга «Энвижн Груп» (p10,9 млрд вместо p16 млрд, указанных в рейтинге 2015 г.). По словам аналитика компании Анастасии Баранник, «данные были скорректированы согласно составу компаний группы в 2016 году».
Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Техносерв», «Воентелеком», «Сател», «Энвижн Груп» и ITG (Inline Technologies Group). В 2016 г. на их долю пришлось 52% от общей выручки топ-30, а именно – p55,1 млрд.
Суммарная выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи
Источник: CNews Analytics, 2017
Как и в 2015 г. первые 20 компаний рейтинга преодолели порог годовой выручки в миллиард рублей. При этом нижняя граница рейтинга поднялась со p137 млн в 2015 г. до p308,7 млн в нынешнем.
Взлеты и падения 2016
Лидером роста стал новый участник рейтинга – «Сибирская телекоммуникационная компания», ее выручка за год выросла сразу на 822,7%, достигнув в 2016 г. p1,8 млрд. За нею следуют «РДТех» (271,8%), «Рестрим» (119,6%), «Ланит» (78,6%) и «Компарекс» (47%).
Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи
|№ 2016
|№ 2015
|Название организации
|Город
|Выручка от проектов в телекоме в 2016 г. с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в телекоме в 2015 г. с НДС, ₽тыс.
|Рост 2016/2015, %
|Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2016 г., %
|1
|3
|Техносерв
|Москва
|13 163 013
|13 101 904
|0,5%
|25,1%
|2
|2
|Воентелеком
|Москва
|11 834 221
|13 917 405
|-15%
|100%
|3
|4
|Сател
|Москва
|10 802 400
|9 585 008
|12,7%
|83,5%
|4
|1
|Энвижн Груп
|Москва
|10 180 645
|10 867 748
|-6,3%
|77%
|5
|5
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|9 121 000
|8 884 250
|2,7%
|25%
|6
|6
|Петер-Сервис
|Санкт-Петербург
|8 854 671
|6 995 651
|26,6%
|100%
|7
|7
|Ай-Теко
|Москва
|5 653 470
|5 154 201
|9,7%
|19%
|8
|Softline
|Москва
|4 412 844
|3 925 651
|12,4%
|7,7%
|9
|8
|Астерос
|Москва
|4 240 006
|4 550 512
|-6,8%
|19,8%
|10
|10
|Инфосистемы Джет
|Москва
|3 087 650
|3 252 599
|-5,1%
|16%
Источник: CNews Analytics, 2017Перейти к полной таблице
В 2016 г. выручка 11 участников рейтинга упала, при этом у 10 из них в среднем на 11%. Максимальное падение продемонстрировал интегратор «Корус консалтинг»: с p1,2 до p0,3 млрд. (-73,5%). Как пояснили в пресс-службе, в 2015 г. у компании был ряд больших проектов для клиентов из телекома в области системной интеграции – с этим связано такое увеличение доли выручки в позапрошлом году. Таким образом, компания вернулась на свою привычную позицию (в 2014 г. – 30 место, в 2016 г. – 29 место).
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