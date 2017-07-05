Отечественный телеком вышел из зоны комфорта
Эпоха телекома в классическом понимании завершилась. «Война тарифов» закончилась общим поражением – цены достигли исторического минимума, а абоненты не видят разницы между операторами. Однако затянувшийся экономический спад так и не сумел выбить почву из-под ног у крупных игроков, наоборот, они научились адаптироваться и выживать в новых условиях. Операторы осваивают новые рынки, выбирают стратегии с фокусом на цифровизацию и ищут партнеров. Глобальные ИТ-тренды становятся точками роста для телекоммуникационных компаний, а лидеры рынка стремятся вернуть себе славу быстрорастущих и инновационных компаний.
По данным GSMA в 2016 г. количество уникальных абонентов мобильной связи в мире достигло показателя 4,8 млрд, а глобальный уровень ее проникновения составил 65%. Как отмечают исследователи, из-за насыщения рынка темпы прироста в дальнейшем будут замедляться. К 2020 г. общее количество абонентов вырастет до 5,7 млрд, а уровень проникновения до 73%. Главным драйвером роста для операторов связи по всему миру стали услуги мобильной передачи данных. В 2016 г. проникновение мобильного интернета достигло 48%.