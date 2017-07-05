Отечественный телеком вышел из зоны комфорта

Эпоха телекома в классическом понимании завершилась. «Война тарифов» закончилась общим поражением – цены достигли исторического минимума, а абоненты не видят разницы между операторами. Однако затянувшийся экономический спад так и не сумел выбить почву из-под ног у крупных игроков, наоборот, они научились адаптироваться и выживать в новых условиях. Операторы осваивают новые рынки, выбирают стратегии с фокусом на цифровизацию и ищут партнеров. Глобальные ИТ-тренды становятся точками роста для телекоммуникационных компаний, а лидеры рынка стремятся вернуть себе славу быстрорастущих и инновационных компаний.

По данным GSMA в 2016 г. количество уникальных абонентов мобильной связи в мире достигло показателя 4,8 млрд, а глобальный уровень ее проникновения составил 65%. Как отмечают исследователи, из-за насыщения рынка темпы прироста в дальнейшем будут замедляться. К 2020 г. общее количество абонентов вырастет до 5,7 млрд, а уровень проникновения до 73%. Главным драйвером роста для операторов связи по всему миру стали услуги мобильной передачи данных. В 2016 г. проникновение мобильного интернета достигло 48%.

CNews Telecom 2017: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

№ 2016 Название организации Преимущественная бизнес-модель Выручка в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Динамика 2016/2015, %
1 МТС Сотовая связь 400 554 000 2,4%
2 Мегафон Сотовая связь 311 567 000 1%
3 Ростелеком Проводная связь 297 446 000 0%
4 Вымпелком * Сотовая связь 273 040 000 -1,5%
5 Т2 Мобайл Сотовая связь 100 253 424 89%
6 Связьтранснефть Проводная связь 28 649 845 12,2%
7 Эр-Телеком Холдинг Интернет-провайдинг, кабельное ТВ, цифровое ТВ, фиксированная связь 28 207 587 27,2%

CNews Analytics, 2017

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2017

№ 2016 Название организации Выручка от проектов в телекоме в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2016/2015, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2016 г., %
1 Техносерв 13 163 013 0,5% 25,1%
2 Воентелеком 11 834 221 -15% 100%
3 Сател 10 802 400 12,7% 83,5%
4 Энвижн Груп * 10 180 645 -6,3% 77%
5 ITG (Inline Technologies Group) 9 121 000 2,7% 25%

CNews Analytics, 2017

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Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса

По итогам 2016 г. выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» сократилась на 3%. Российские телеком-компании стараются минимизировать издержки на ИТ. У трети поставщиков выручка сократилась в среднем на 11%. Состав топ-5 рейтинга не изменился по сравнению с 2015 г., на долю лидеров по-прежнему приходится более 50% рынка.

Общая выручка топ-30 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» в 2016 г. составила p105,3 млрд, что на 3% меньше по сравнению с топ-30 компаний 2015 г. (p108,9 млрд). При этом совокупно участники рейтинга 2016 г. показали положительную динамику относительно прошлого года – рост составил 3,2%. Основная причина – корректировка выручки за 2015 г. одного из лидеров рейтинга «Энвижн Груп» (p10,9 млрд вместо p16 млрд, указанных в рейтинге 2015 г.). По словам аналитика компании Анастасии Баранник, «данные были скорректированы согласно составу компаний группы в 2016 году».

Елена Краюшкина
Orange Business Services

Orange находит новое применение спутниковой связи на морских судах и месторождениях

Бизнес все больше использует цифровые технологии для решения своих задач. Поэтому сегодня доступ к корпоративным данным должен иметь весь персонал, включая вахтовые поселки или суда. Для них единственным средством коммуникации до сих пор остается спутниковая связь. Операторы стараются не только обеспечить быстрый ввод инфраструктуры в эксплуатацию, но и предоставить комплексные услуги по сбору, передаче, хранению и обработке данных. О том, как «цифровизация» судов помогает лечить моряков и экономить на поломках, а «облака» повышать безопасность на предприятиях, рассказывает Елена Краюшкина, директор по бизнес-решениям и инновациям, Orange Business Services Россия и СНГ.

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Источник фото photogenica.ru

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