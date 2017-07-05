Телеком 2017

Рост числа абонентов мобильной связи и пользователей интернета, увеличение объемов передаваемых данных, развитие интернета вещей существенно увеличивают затраты операторов связи на инфраструктуру. Чтобы обеспечить прибыльность бизнеса, они вынуждены искать баланс между обеспечением растущих потребностей клиентов и стоимостью владения оборудованием для передачи и хранения данных. Борьба разворачивается уже не за новых абонентов, а за лояльность и доходность существующих. Важной задачей становится поиск новых точек роста, чтобы компенсировать капитальные и операционные затраты. В то же время операторы продолжают консервативно подходить к вопросу бюджета на ИТ, минимизируя издержки. В результате общая выручка крупнейших поставщиков ИТ для телекома по сравнению с прошлым годом снизилась на 3% до ₽105,3 млрд.

29.09.17