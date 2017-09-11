Клиенты Сбербанка: Наши дебетовые карты внезапно превратились в кредитные

Многочисленные пользователи дебитовых карт Сбербанка обнаружили, что эти карты стали овердрафтовыми — по ним можно уходить в «минус», платя за это проценты.

Внезапный овердрафт

По многочисленным сообщениям пользователей Сбербанка, эта финансовая организация перевела как минимум часть дебетовых карт, находящихся у клиентов, в разряд овердрафтных. То есть по ним стал возможным перерасход средств и уход в «минус» — с выплатой за это соответствующих процентов.

На странице банка в соцсети «Вконтакте» клиенты «Сбербанка» успели оставить многочисленные сообщения, свидетельствующие об изменении статуса их карт. В частности, пользователь Владимир Горячев написал, что его карта «запросто уходит в овердрафт, когда нужно оплатить услуги мобильного банка».

Сема Минеев написал, что «ушла карта дебетовая в минус как ни странно, и процент за овердрафт сняли». Михаил Сибаков отметил, что у него было две карты в статусе дебетовых, но при недавнем посещении личного кабинета он увидел изменение их статуса на «овердрафт».

Комментарий Сбербанка

В пресс-службе Сбербанка сообщили CNews, что никаких изменений в условиях обслуживания карт для клиентов не производилось. «Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в мобильном приложении как овердрафтная, — заверили собеседники редакции. — В мобильном приложении карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности».

Один из скриншотов, оставленных в соцсетях возмущенными клиентами Сбербанка

Примерно такие же комментарии появились от Сбербанка и на его страницах в соцсетях. «Мы получаем от вас много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными, — написал банк на своей странице “Вконтакте”. — Это неправда — нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. Овердрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк. В мобильном приложении “Сбербанк онлайн” часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные. Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами. Вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили на это внимание».

Возражения клиентов

В ответ на вышеупомянутое официальное заявление часть пользователей выступили с возражениями. Так, на странице «Вконтакте» Елена Ивашковская пишет следующее: «Сбербанк, неправда, что дебетовые всегда отображались как овердрафтные. У меня две дебетовые карты. Одна так и осталась дебетовой, а вторая стала овердрафтной».

Илья Зенин написал, что с его зарплатной карты, на которой не был подключен овердрафт, сняли деньги и сообщили об этом в SMS (скриншот приложен к сообщению). «Почему виза осталась дебетовой, а мастеркард стала оведрафтовой», — вопрошает Олег Стрельников.