Рассекречены инструкции Apple по отказу в гарантийном ремонте iPhone

Руководство для Apple Store

В распоряжении издания Business Insider оказалась официальная инструкция Apple, которой руководствуются сотрудники сервисных центров Apple Store, принимая решение о гарантийном обслуживании iPhone. Документ насчитывает 22 страницы. На них описаны всевозможные повреждения и неисправности iPhone с указаниями, как их следует устранять: бесплатно, платно или вообще отказать в ремонте.

Документ называется Visual/Mechanical Inspection Guide, в рабочем обиходе сотрудники Apple используют аббревиатуру VMI. Руководство датируется 3 марта 2017 г. Изложенные в нем инструкции касаются iPhone 6 и 6 Plus, 6S и 6S Plus, а также 7 и 7 Plus.

Сотрудник Apple Store сообщил Business Insider, что такое же руководство имеется и для остальной продукции компании, и что его изучение составляет половину подготовки технических специалистов в сервисных центрах Apple. Другой сотрудник отметил, что к руководству в Apple Store действительно прибегают, но чаще при рассмотрении нетипичных случаев, большую часть времени принимая решения без него.

Классификация неполадок

Согласно инструкции, гарантийному ремонту подлежат такие неисправности как наличие соринок и осколков под стеклом дисплея, аномалия пикселей, несоосность объектива камеры FaceTime и наличие одиночной трещины на дисплее возле его края и в отсутствии точки удара. Такие неисправности устраняются бесплатно даже в том случае, если помимо этого аппарат имеет повреждения от удара, падения или погружения в жидкость.

Случаи, когда iPhone можно отремонтировать бесплатно или не получится отремонтировать вообще

Наконец, Apple Store имеет право отказать владельцу iPhone в любом виде обслуживания в случае несоответствия цвета, размера или модели устройства его конфигурационному коду. Кроме того, ремонт не будет проведен, если налицо следы умышленного повреждения — отсутствуют какие-то детали или установлено неавторизованное ПО. Откажут в ремонте также устройствам с аккумуляторами, произведенными не Apple, и тем iPhone, чьи повреждения можно назвать «катастрофическими». Впрочем, клиенты, обслуживающиеся по программе AppleCare+, могут дважды отремонтировать в Apple Store даже «катастрофический» ущерб после удара или падения устройства, но платно.

Платный ремонт

Гораздо шире перечень тех случаев, когда пользователь имеет право на платный, не подпадающий под гарантию ремонт своего iPhone в Apple Store. Платный ремонт проводится тогда, когда устройство пострадало от контакта с жидкостью. Факт контакта с жидкостью должен быть подтвержден самим пользователем, или же внутри устройства должны присутствовать явные следы воды или ржавчины, или же индикатор контакта с жидкостью (LCI) должен быть активирован.

Случаи, когда возможен платный ремонт iPhone

Платному ремонту также подлежит камера после контакта с лазером, что обычно становится причиной появления артефактов на сделанных ею фотографиях. Другие случаи платного ремонта включают в себя повреждение и засорение разъемов 3,5 мм и Lightning или отверстий динамика и микрофона, а также погнутый или распавшийся на отдельные панели корпус. Кроме того, за свой счет пользователь может отремонтировать «некатастрофические» повреждения, вызванные ударом или падением: многочисленные трещины на экране при наличии точки удара, выбоины в корпусе, повреждение кнопок или полное их отсутствие и т. д.