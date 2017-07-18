Минкомсвязи объяснило, как будет закрывать «зеркала» сайтов в Рунете

Минкомсвязи перечислило признаки, по которым интернет-ресурс можно признать «зеркалом» пиратского сайта. Самые надежные из них — автоматическая переадресация с запрещенного сайта на зеркало и совпадение пользовательских аккаунтов. Если сам пиратский сайт уже заблокирован по решению Мосгорсуда, его зеркало блокируется без обращения в суд.

Постановление о зеркалах

На общественное обсуждение вынесен проект правительственного постановления, которое определяет, какие интернет-ресурсы могут считаться «зеркалами» пиратских сайтов. Напомним, с октября 2017 г. такие зеркала подлежат блокировке без обращения в суд, если сам пиратский сайт уже заблокирован. Проект постановления, разработанный Минкомсвязи, получил название «О порядке принятия решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта».

Сетевой ресурс однозначно распознается как зеркало заблокированного сайта по одному из двух следующих критериев. Во-первых, если его пользовательские аккаунты совпадают с таковыми на пиратском сайте. Во-вторых, если на него происходит автоматическая переадресация с пиратского сайта. Если два эти признака отсутствуют, ресурс все равно может быть признан зеркалом — в том случае, если его легко спутать с заблокированным сайтом. Для этого должно быть налицо несомненное сходство доменного имени, дизайна, структуры, контента и функциональных характеристик.

Порядок принятия решения

Обнаружив в сети зеркало запрещенного ресурса, где выложена его собственность, правообладатель должен обратиться в уполномоченное ведомство, то есть в Минкомсвязи. Это можно сделать и по почте, и даже по электронной почте, при наличии усиленной электронной подписи.

К обращению можно добавить заключения независимых экспертов о сходстве найденного зеркала с сайтом, заблокированным по решению Мосгорсуда, а также другие аргументы в пользу того, что это именно зеркало. После получения обращения, ведомство должно в течение суток принять решение по делу. В решении должна присутствовать мотивировка, почему ресурс был или не был признан зеркалом пиратского сайта.

Минкомсвязи разъяснило, какие ресурсы можно считать зеркалами пиратских сайтов

Потом решение направляется в Роскомнадзор, который уведомляет о сложившейся ситуации хостинг зеркала, связывается с интернет-провайдерами по вопросу его блокировки, а также направляет поисковым системам требование удалить зеркало из результатов поиска.

Закон о блокировке зеркал

Закон, который позволит ограничить доступ к зеркалам сайтов, содержащих незаконно распространяемый контент, был подписан президентом в начале июля. Помимо этого, закон обязывает операторов поисковых систем удалять из результатов поиска те ресурсы, которые были заблокированы за пиратство на постоянной основе, а также зеркала таких ресурсов.

Законопроект был подготовлен Минкомсвязи после изучения практики постоянной блокировки пиратских ресурсов. В ходе анализа министерство пришло к выводу, что своевременно реагировать на появление зеркал запрещенных сайтов затруднительно, так как зеркала создаются автоматически.

Кроме того, поисковые системы продолжают индексировать «навечно» заблокированные сайты и их зеркала, потому что закон не обязывает операторов поисковиков удалить эти сайты из результатов поиска. В результате через незаблокированное зеркало, показанное в поиске, пользователь легко получает доступ к пиратскому контенту. Появление соответствующего законодательного предписания должно исправить ситуацию.

Закон о блокировке зеркал дополняет «антипиратский» закон, принятый в 2013 г. и расширенный в 2015 г. В рамках данного закона «навечно» были заблокированы такие ресурсы как торрент-трекеры Rutracker.org, Rutor и Noname-club, музыкальный сайт pleer.com и онлайн-библиотеки «Флибуста» и «Либрусек».