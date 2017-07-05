Microsoft уговаривает пользователей ограничить его в сборе их персональных данных

«Нам не нужны сложности»

Компания Microsoft в скором времени собирается принудить пользователей Windows 10 установить себе обновление Creators Update и скорректировать свои настройки безопасности и приватности.

Решение связано с тем, что сразу после выхода Windows 10 разработчик оказался под перекрестным огнем критики за сбор избыточного количества персональных данных о пользователях. Некоторые эксперты по информационной безопасности и приватности прямо назвали Windows 10 «катастрофой», с точки зрения защиты персональных данных пользователей, и «самой инвазивной» (всепроникающей) операционной системой.

Представители Microsoft утверждали, что все данные собираются лишь для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт пользователю. В то же время, критики указывали, что лицензионное соглашение Windows 10 предоставляет Microsoft избыточно широкие полномочия распоряжаться собранными данными.

Дело дошло до того, что Национальная комиссия по защите данных Франции вынесла Microsoft предписание резко сократить сбор данных.

Microsoft настаивает на установке Windows 10 Creators Update

Компания решила последовать этому предписанию: большая часть спорных моментов была разрешена в обновлении Creators Update, вышедшем в апреле 2017 г. Базовые настройки безопасности и приватности были значительно изменены, пользователи получили более ясное представление о том, какие данные о локальной системе собирает (и отправляет разработчикам) операционная система и для чего. Это не говоря уже об улучшении защиты системы, новых инструментах Windows Defender и т. д.

Поспешите, пожалуйста

Но далеко не все пользователи до сих пор установили себе Creators Update. Через некоторое время этим пользователям начнут поступать уведомления с рекомендациями все-таки установить его.

«Поскольку Windows 10 Creators Update включает самые свежие обновления безопасности, призванные обеспечить вашу защищенность, мы хотим помочь вам поскорее обновить ваши устройства, — говорится в официальном блоге Windows. — У вас будет возможность проверить свои настройки безопасности до того, как понадобится установить Creators Update. Если вы этого еще не проделали, с этой недели мы начнем присылать рекомендации это сделать».

«В отношении Windows 10 Microsoft с самого начала заняла позицию "жесткого продавливания" обновлений, особенно тех, что касаются безопасности, — отмечает Георгий Лагода, генеральный директор компании SEC Consult Services. — Creators Update — это обновление и безопасности, и функциональности, а также страховка от новых претензий по поводу нарушения приватности. Неудивительно, что Microsoft с такой настойчивостью рекомендует установить CU как можно скорее».

Стоит отметить, что еще в мае 2017 г. начальный выпуск Windows 10 (версия 1507) был снят с поддержки — обновления безопасности для него больше не выпускаются. С момента релиза операционной системы были выпущены три крупных обновления — версии 1511, 1607 и 1703 (Creators Update). На эту осень намечен релиз дополнений к Creators Update. Точная его дата пока не объявлена.