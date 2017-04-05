Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

Исследователи Калифорнийского университета в Риверсайде представили первое в мире самовосстанавливающееся стекло для смартфонов, способное «залечивать» небольшие царапины и сколы.

Молекулярное притяжение

До сих пор существовало два способа оживить смартфон с разбитым после падения стеклом – заменить стекло или купить новый смартфон. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде придумали третий способ: самовосстанавливающееся стекло для смартфона.

4 апреля 2017 г. его представили на очередном заседании Американского химического общества (American Chemical Society). Как пишет Business Insider, материал для такого экрана изготовлен из эластичного полимера и ионной соли.

У материала есть особый тип связи - ион-дипольное взаимодействие. За счет него ионы способны притягивать полярные молекулы (с постоянным или наведенным дипольным моментом) других веществ. Когда материал повреждается или царапается, ионы и молекулы притягиваются друг к другу, чтобы «исцелить» материал. Он может растягиваться до 50 раз по отношению к исходному размеру.

Было проведено несколько тестов на способность материала самовосстанавливаться и избавляться от разрезов и царапин. «После того, как материал был разорван надвое, он оказался способен «склеиться» до исходной кондиции в течение 24 часов», - пояснил участвующий в проекте химик Чао Ван (Chao Wang).

Разрушенное стекло спсобно самовосстановиться в течение 24 часов

Безусловно, вряд ли такое стекло сможет само собой собраться, будучи разбитым вдребезги, однако, по словам ученых, справиться с царапиной или небольшим сколом вполне может.

Будущее регенерации гаджетов

По словам Чао Вана, пригодным для использования в стеклах смартфонов этот материал делает его способность проводить электричество. На самом деле, схожий по структуре материал уже давно применяется производителями гаджетов.

В 2013 г. южнокорейская компания LG представила изогнутый смартфон G Flex. Одной из его особенностей был «самозаживляющийся» корпус – задняя часть корпуса была изготовлена как раз с применением такого материала.

В компании тогда отмечали, что покрытию нужно от 50 до 90 секунд для восстановления от царапин. В ходе теста смартфон роняли 100 раз, однако впоследствии царапин на задней крышке было столько же, сколько от десяти падений обычного гаджета. Однако используемый LG материал не был пригоден для производства сенсорного смартфонного стекла.

По словам Чао Вана, в серийное производство самовосстанавливающиеся экраны для смартфонов поступят к 2020 г. «Самовосстанавливающиеся материалы могут показаться далекими от реального применения. Но я верю, что очень скоро ими оборудуют мобильную технику. В течение трех лет все больше продукции на основе такого материала будет появляться на рынке», - пояснил Чао Ван.