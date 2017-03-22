Минкомсвязи просит вернуть свастику в книги, кино и на ТВ

В Минкомсвязи озаботились проблемой, связанной с формальной незаконностью всякой публичной демонстрации нацистской символики, даже если это происходит во время показов фильмов о Великой отечественной войне.

Законопроект о нацистской символике

Минкомсвязи приступило к разработке законопроекта, который позволит легитимизировать публичное использование нацистской символики, а также цитирование трудов руководителей Национал-социалистской рабочей партии Германии и Фашистской партии Италии — в ряде оговоренных случаев.

Поясняя необходимость создания такого документа, в Минкомсвязи указывают на то, что сейчас согласно законодательству России правонарушением является любое публичное демонстрирование указанной символики или атрибутики.

«Таким образом, не предусмотрено исключений для случаев публичного демонстрирования в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительской, учебной и иной общественно полезной деятельности», — пишут в паспорте проекта, размещенного на regulation.gov.ru, авторы инициативы.

Минкомсвязи намерено декриминализировать отдельные случаи публичной демонстрации нацистской символики

В Министерстве отмечают, что сейчас по формальному признаку вне закона оказалась, например, любая кино- и телепродукция о Великой отечественной войне.

Две недели на обсуждение

На данный момент законопроект еще не оформлен в виде какого-либо текста. Текущий этап работы над документом подразумевает проведение публичного обсуждения по данной теме и сбор предложений от общественности.

На обсуждение отведено две недели. Оно завершится 4 апреля 2017 г.

История вопроса

Впервые на федеральном уровне публичная демонстрация нацистской символики была запрещена в Кодеке Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), принятом в 2001 г. В ноябре 2014 г. соответствующая статья кодекса была расширена и дополнена таким образом, чтобы запрет распространялся также на символику экстремистских организаций и любую другую символику, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами.

Нарушение запрета влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб., нарушители-юрлица — на сумму от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Стоит отметить, что в апреле 2015 г. Роскомнадзор опубликовал по данному вопросу свою официальную позицию, в соответствии с которой демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму.