Google признала неустранимый аппаратный брак во флагманских смартфонах Pixel

Аппаратная неисправность

После многочисленных жалоб пользователей в компании Google в итоге подтвердили неисправность в новых смартфонах Pixel. Как пишет Forbes, у части выпущенных гаджетов оказались неисправные микрофоны, которые, как выяснилось, не могли записывать аудиофайлы в режиме диктофона.

Природа проблемы оказалась не программной, поэтому компания намерена начать отзыв неисправных гаджетов. «Мы считаем это аппаратной проблемой. Обновлением ПО ее не исправить. Мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы убедиться, что этой проблемы нет в восстановленных (refurbished) аппаратах. Возможно, что ранее некоторые смартфоны были заменены с неправильной постановкой диагноза», - написал на официальном форуме техподдержки Google вице-президент по управлению продуктами компании Брайан Раковский (Brian Rakowski).

По словам Раковски, причиной неполадки могла стать «тонкая трещина в припое аудио декодера». По словам представителя компании, Google разбирается с проблемой, «укрепляя место спайки», с января 2017 г. По оценке Расковски, масштабы проблемы незначительны – не более 1% от общего количества выпущенных смартфонов.

Проблемный список

Это не первая проблема, на которую жаловались пользователи новых смартфонов Google. Ранее была зафиксирована неисправность с камерами Pixel. Из-за конструктивной особенности при попадании в объектив источника света камера начинала бликовать.

Google признала аппаратную неисправность смартфона Pixel и невозможность решить проблему обновлением ПО

Частично проблема была исправлена обновлением ПО, а некоторые пользователи успели даже привыкнуть к бликам, сочтя их оригинальными. Также некоторые ошибки в программном обеспечении приводили к некорректной работе у некоторых пользователей будильника, аудио-плеера и процесса звонков.

История Pixel

Напомним, компания Google представила первый смартфон под своим брендом Pixel в октябре 2016 г. Устройство оснащено 12-мегапиксельной камерой, четырехъядерным процессором (два ядра с частотой 2,15 ГГц и два с частотой 1,6 ГГц) и оперативной памятью на 4 ГБ.

На презентации в Сан-Франциско тогда были представлены две модели смартфона: с диагоналями экрана 5 (Pixel) и 5,5 (Pixel XL) дюймов. Встроенный в гаджет сервис Google Assistant позволяет интегрировать в дальнейшем смартфон в интернет вещей, а также работать с его помощью с платформой виртуальной реальности Daydream.

До конца 2017 г. Google планирует выпустить смартфон Pixel 2. Технические характеристики устройства пока не раскрываются.