Opera получила радикально новый дизайн

Компания Opera представила новую версию своего браузера с полностью измененным визуальным оформлением. Проект носит кодовое название Reborn. Помимо новой темы, выдержанной в темных тонах, Opera Reborn предлагает постоянную боковую панель, как в «браузере будущего» Opera Neon, и интеграцию с Facebook Messenger.

Opera представила проект Reborn

Opera Software выпустила экспериментальную нестабильную сборку своего браузера, которая отличается от нынешней версии радикально измененным дизайном. Новая версия предназначена для разработчиков. Обновленный пользовательский интерфейс получил название Reborn. Помимо дизайна, никаких нововведений в сборке нет. Представляя новую версию, компания отметила, что Reborn – это кодовое название более обширного проекта, и пообещала в ближайшее время рассказать о нем подробнее.

Новый дизайн

Кнопки и вкладки в Opera Reborn имеют другой внешний вид, одинаковый для всех платформ, где может использоваться браузер. Дизайн вкладок напоминает их оформление в Windows 10, пишет издание TechCrunch, что может не понравиться пользователям macOS. Сама Opera заявляет, что вкладки теперь выглядят проще и элегантнее, и что это позволит быстрее находить среди них открытые.

Страница быстрого доступа получила обновленную анимацию, более резкие тени, а также три новых фоновых изображения. Кроме того, в Opera Reborn появилась новая тема, выдержанная в черно-серых тонах. Вероятно, по окончании тестирования все эти новшества будут перенесены в стабильную версию Opera. Тогда всем пользователям браузера придется иметь дело с новым дизайном уже через пару месяцев.

Страница быстрого запуска в Opera Reborn получила дополнительную анимацию

Боковая панель

Боковая панель в Opera Reborn развивает идеи, предложенные в футуристическом концепте Opera Neon: она является частью не страницы быстрого доступа, а окна самого браузера. Пользователь может закрепить панель, сделав ее присутствие постоянным. В целом боковая панель получилась более удобной для использования, чем раньше, пишет TechCrunch. Возможно, это сделает популярными те ее возможности, которые до этого редко использовались.

На боковой панели Opera Reborn представлены закладки, история и кнопки быстрого доступа. Также с ее помощью можно открыть интегрированную версию Facebook Messenger, чтобы прямо в браузере просмотреть новые сообщения. Для продолжительного обмена сообщениями Messenger можно либо открыть в отдельной вкладке, либо закрепить в окне браузера как продолжение боковой панели. Это позволит одновременно обмениваться сообщениями и работать в интернете. Компания обещает интегрировать в браузер и другие социальные приложения.

Боковая панель Opera Reborn позволяет открыть интегрированный Facebook Messenger

Концепт-браузер Opera Neon

Opera Neon, из которого была позаимствована идея боковой панели Opera Reborn, – это концепт-браузер, в котором компания попыталась воплотить свое видение «браузера будущего». При разработке концепта упор был сделан на работу с веб-контентом – Opera Neon дает пользователям возможность легко извлекать контент из страниц, а также свободно перемещать элементы в браузере.

Концепт предлагает «умную» систему управления вкладками, которая самостоятельно сортирует их по степени востребованности и располагает соответствующим образом. Также в Opera Neon возможен вынос видео за пределы окна браузера, что позволяет продолжать его просмотр, работая с другими вкладками.