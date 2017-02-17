«1С» заявила о росте продаж своего главного продукта

Рост продаж продукта «1С: Предприятие», по данным разработчика, составил 15,5% в рублях. «1С» заявляет о 191 одном случае выбора в 2016 г. «1С: Предприятие» вместо зарубежных ERP и 26 случаях миграции с иностранных ERP на решения «1С».

Рост продаж 15,5%

По итогам 2016 г. продажи ключевого продукта компании «1С» выросли в целом на 15,5%. Более 200 компаний выбрали ERP-решение «1С» вместо «тяжелых» западных систем аналогичного класса.

Об этом заявил директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров на конференции «ИТ-стратегия 2017», организованной CNews Conferences и CNews Analytics.

Рост продаж «1С:Предприятие 8» в 2016 г. составил 15,5% в рублевом исчислении. Это средний показатель, включающий продажи лицензий (рост на 13%), а также подписок и сервисов (18%).

Работающее замещение импорта

«Один из ключевых факторов роста – тенденция замещения иностранного ПО российским, в первую очередь из-за высокой стоимости владения западными системами, – говорит Алексей Нестеров. В 2016 г. мы отметили 191 случай выбора «1С» вместо «тяжелого» зарубежного ERP-решения и 26 случаев миграции с иностранных «тяжелых» систем на нашу». По словам представителя компании, важную роль в росте продаж сыграли особенности архитектуры «1С:Предприятие 8», построенная на ней система приложений (более 1000 тиражируемых прикладных решений) и более 6700 партнеров «1С:Франчайзи», которые могут внедрять эти решения.

Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров

На языке платформы «1С:Предприятие» сегодня программируют более 300 тыс. специалистов. Сочетание этих факторов, по его словам, позволяет внедрять «1С:Предприятие» быстро и во многих организациях. На сегодняшний день платформа охватывает более 5 млн пользователей в более чем 1,5 млн организаций.

Особенности внедрения «1С:Предприятие»

Директор по ERP-решениям «1С» привел статистические данные о скорости внедрений ERP-системы компании. Так, небольшие проекты охватывают в среднем 26 рабочих мест, и первые 13 АРМ запускаются в промышленную эксплуатацию уже через три с половиной месяца после старта проекта. Весь проект длится среднем 7 месяцев.

В ходе крупных проектов автоматизируется в среднем 158 рабочих мест, и первая очередь из 66 рабочих мест в среднем сдается через четыре с половиной месяца. Проект в целом завершается примерно через 10 месяцев.

Динамика продаж «1С:Предприятие»

Ранее CNews писал, что продажи партнерам продуктов «1С:Предприятие» в виде лицензий, подписок и сервисов за первые девять месяцев 2016 г. увеличились на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число автоматизированных с их помощью организаций составило более 1,5 млн. Доля продуктов «1С» на российском рынке интегрированных систем управления предприятием в денежном выражении выросла с 30,9% в 2014 г. (при курсе 39 руб. за $1) до 32,7% в 2015 г. (при курсе 61 руб. за $1).