Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud

«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») заключила соглашение о партнерстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут использовать его для защиты веб-приложений и API клиентов от различных угроз, включая OWASP Top-10 и 0-day уязвимости.

«Онсек» – многопрофильная компания, которая специализируется на разработке программного обеспечения и оказании консалтинговых услуг в сфере информационной безопасности. Ее флагманский продукт – платформа «Валарм» – состоит из нескольких модулей, которые обеспечивают стабильную работу веб-приложений и API как на этапе разработки, так и во время эксплуатации.

Благодаря партнерству, заключенному между «Онсек» и «Онланта», клиенты получат бесперебойный доступ к «Валарм WAF» в облаке OnCloud.ru. Этот модуль предназначен для поиска уязвимостей в веб-приложениях и API и предотвращения угроз безопасности. Система анализирует входящий трафик приложения в режиме реального времени и блокирует угрозы с высокой точностью и минимальным количеством ложных срабатываний, в том числе OWASP Top-10 и 0-day уязвимости (используются злоумышленниками в сетевых атаках). «Валарм WAF», в отличие от других решений на рынке, может определить, какие атаки были нацелены на критически важные для бизнеса данные, благодаря использованию технологии машинного обучения. Инструменты виртуального патчинга позволяют разработчикам устранить угрозы без перерыва в работе приложения.

«Благодаря развертыванию «Валарм WAF» в облачной инфраструктуре сервиса OnCloud.ru подключение к нему не потребует от заказчиков существенных временных или материальных затрат, или изменения в топологии их сервисов. Наоборот, решение, которое мы предлагаем совместно с «Онлантой», поможет клиентам снизить нагрузку на специалистов по информационной безопасности и затраты на обеспечение защиты», - отметил Дмитрий Огородников, коммерческий директор «Онсек».