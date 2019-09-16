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«Геном эксперт» и «Барс груп» создадут цифровую платформу генетических данных

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«Геном эксперт» и «Барс груп» объявили о начале совместной работы над цифровой платформой генетических данных. Соответствующее соглашение было подписано генеральным директором «Барс груп» Тимуром Ахмеровым и основателем «Геном эксперт» Алексеем Мартыновым - президентом Ассоциации Производителей биомедицинских клеточных продуктов.

«Геном эксперт» - это новая компания, целью которой является развитие российских генетических технологий с помощью цифровых инструментов. Единая цифровая платформа должна стать как исследовательской основой для научных учреждений, так и быть применима в практической медицине, после клинических испытаний данных методов и подходов.

«В настоящее время существует высокая зависимость российской науки от иностранных баз генетических и биологических данных, иностранного специализированного программного обеспечения. В компании сформирована R&D команда ведущих экспертов отрасли, исследователей, разработчиков, биоинформатиков, генетиков, в том числе специалистов, имеющих многолетний опыт разработки генетических систем», - отметил Алексей Мартынов, основатель компании «Геном эксперт».

«Мы часто говорим о том, что есть разрыв между пониманием у экспертов и разработчиков. «Барс груп» всегда развивала экспертные компетенции, поэтому сейчас нам очень интересно принять участие в проекте, который будет включать коллаборацию людей из научной и ИТ-среды», - сказал Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «Барс груп».

Новое технологическое решение позволит добиться не только прогресса в развитии генетических технологий, сохраняя внутренний потенциал, но и помочь в достижении целей, поставленных в Федеральной программе по развитию генетических технологий и Национальном проекте «Наука».



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