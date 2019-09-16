DANYCOM.Mobile запустил нового голосового помощника

Виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile, входящий в телеком-холдинг DANYCOM.Global, обновил сервис «Голосовой помощник». С его помощью теперь можно выбрать и подключить дополнительный пакет услуг или сменить тарифный план.

Чтобы воспользоваться голосовым помощником, необходимо позвонить на короткий номер 1001 и прослушать информацию о тарифе, балансе, остатках пакета и сроке его действия. Новые функции доступны в «Основном меню», для выбора которого необходимо набрать в фоновом режиме цифру «1» и затем следовать голосовым подсказкам. Выбор и смена тарифа закреплены за кнопкой «1», для подключения дополнительного пакета минут, интернет-трафика или SMS – «2», для возврата в основное меню – «3».

«Мы дополнили «Голосовой помощник» новыми функциями, следуя пожеланиям абонентов. Теперь можно не только прослушать общую справочную информацию о тарифах и услугах, но и самостоятельно работать со своим тарифным планом, как со смартфона, так и с кнопочного телефона», – отметил Петр Кушиков, директор по развитию и управлению продуктами группы компаний DANYCOM.

Смена тарифа и подключение дополнительного пакета доступны при наличии необходимой суммы на счете абонента. Тарифные планы можно менять не чаще одного раза в сутки. Подключиться к мобильному оператору DANYCOM.Mobile, сменить тариф и приобрести дополнительные пакеты минут, интернет-трафика или SMS можно также на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой DANYCOM», доступном для скачивания на Android и iOS.