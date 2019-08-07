Банк «Зенит» завершил проект автоматизации вместе с «Диасофт»

Банковская группа «Зенит» автоматизировала процессы ведения административно-хозяйственной деятельности (АХД) и бюджетирования с помощью комплексного решения Master Balance от компании «Диасофт».

Анна Сологуб, начальник управления учета хозяйственных операций департамента бухгалтерского учета и отчетности банка «Зенит», отметила: «Проект был связан с очень сложным по построению коммуникаций бизнес-процессом. Нужно было внедрить уже апробированное решение и сделать это в сжатые сроки. «Диасофт» хорошо понимает особенности бизнес-процессов банка. Также мы оценили готовность компании к изменениям, к обеспечению проекта необходимыми ресурсами для быстрого выполнения увеличившегося объема работ, высокий уровень экспертизы и своевременную помощь в решении наиболее сложных задач банка».

В результате выполненного проекта с «Диасофт» внедрена единая платформа, которая позволила оптимизировать учет хозяйственной деятельности (ХД) в единой системе банковской группы, автоматизировать взаимодействие с финансовым департаментом в рамках контроля платежей и списаний в разрезе бюджета. Заказчик получил возможность сократить расходы на ведение и учет ХД, повысить производительность труда, снизить трудозатраты на подготовку аналитической и регуляторной отчетности.

Сегодня решение Master Balance поддерживает работу всех структурных подразделений финансового департамента, сотрудники которого обеспечены полной финансово-экономической информацией. В банке автоматизированы сложные, многократно повторяющиеся операции. Реализован «сквозной» контроль финансовых показателей на основе единой информационной базы.

Евгений Цепа, начальник управления затрат финансового департамента банка «Зенит», отметил: «В работу были вовлечены многочисленные подразделения банка и большие ресурсы проектной команды. Изменение процессов бюджетирования в ходе проекта потребовало оперативной доработки функционала внедряемой системы. В результате финансовый департамент получил решение, обеспечивающее автоматический контроль бюджета с точки зрения соответствия платежа запланированным расходам, возможность планирования, консолидации и поддержки версионности бюджета».

Важным этапом проектных работ стало внедрение решения «Электронный документооборот». Этот функционал «Диасофт» необходим для повышения эффективности процессов принятия решений.

Михаил Лебедев, директор направления «Решения для хозяйственной деятельности и HR» компании «Диасофт», сказал: «В 2018 году мы добились высоких результатов в автоматизации АХД. Одним из главных достижений стала успешная реализация проекта с банковской группой Зенит. Доверие такого крупного заказчика подтверждает правильность выбранной стратегии в развитии нашего флагманского продукта – новые компоненты Master Balance востребованы и помогают решать актуальные задачи банковского бизнеса с использованием современных технологий».

Master Balance – универсальный инструмент для решения задач, связанных с учетом хозяйственных договоров, бюджетированием хозяйственной деятельности, ведением материального учета и управлением персоналом.