«Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко»

«Первый бит» внедрил в группе компаний «Агроэко» систему «БИТ.ФИНАНС/Холдинг». С помощью программы сотрудники «Агроэко» стали быстрее и без ошибок формировать финансовую отчетность, планировать бюджет и контролировать его исполнение. В результате операционные расходы предприятия снизились на 20%.

ГК «Агроэко» ведет свою деятельность с 2009 года, и является крупнейшим производителем свинины в Воронежской области. Располагает производственными площадками в Новохоперском, Павловском, Калачеевском, Таловском, Бутурлиновском, Бобровском и Поворенском районах. Объем отгрузки «Агроэко» составляет до 22 000 голов в неделю.

Управление финансами – важный процесс на любом предприятии. Чтобы он был эффективен следует корректно формировать отчетность, проводить бюджетное планирование и полностью контролировать движение денежных средств. Самое главное – все это не следует делать вручную в Excel.

Однако прежде управление финансами велось в ГК «Агроэко» именно так. На формирование финансовых отчетов сотрудники предприятия тратили много времени и сил. Так, на сбор и обработку данных у них уходила неделя. Столько же дней сотрудникам требовалось, чтобы исправить ошибки в отчетности.

Кроме того, они столкнулись с невозможностью планировать бюджет на год, эффективно анализировать и контролировать доходы и расходы. В итоге руководство ГК «Агроэко» с опозданием получало финансовую отчетность, в которой содержалась неполная информация. На ее основе было непросто принимать верные управленческие решения.

«Все изменилось, когда топ-менеджмент «Агроэко» обратился к нам. Учтя все их пожелания, мы внедрили на предприятии программу «БИТ.ФИНАНС/Холдинг» и настроили ее под специфику деятельности. Затем обучили сотрудников работе в ней, - сказал руководитель проектов компании «Первый бит» Алексей Моисеев. – В результате в ГК «Агроэко» было автоматизировано 70 рабочих мест. Благодаря автоматизации процессов было налажено управление финансами, что позволило предприятию снизить операционные расходы на 20%».

«Программа «БИТ.ФИНАНС/Холдинг» помогла нам автоматизировать многие бизнес-процессы предприятия. Все сотрудники теперь работают в единой базе, работа выполняется быстрее, обеспечен надежный оперативный учет. Улучшилась ситуация с сопоставимостью данных по разным аналитикам, что привело к быстрому принятию управленческих решений, - отметила финансовый директор ГК «Агроэко» Елена Кочура. - Благодарим команду «Первого бита» за отлично выполненную работу по проекту. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».