Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко»

Интеграция Внедрения

«Первый бит» внедрил в группе компаний «Агроэко» систему «БИТ.ФИНАНС/Холдинг». С помощью программы сотрудники «Агроэко» стали быстрее и без ошибок формировать финансовую отчетность, планировать бюджет и контролировать его исполнение. В результате операционные расходы предприятия снизились на 20%.

ГК «Агроэко» ведет свою деятельность с 2009 года, и является крупнейшим производителем свинины в Воронежской области. Располагает производственными площадками в Новохоперском, Павловском, Калачеевском, Таловском, Бутурлиновском, Бобровском и Поворенском районах. Объем отгрузки «Агроэко» составляет до 22 000 голов в неделю.

Управление финансами – важный процесс на любом предприятии. Чтобы он был эффективен следует корректно формировать отчетность, проводить бюджетное планирование и полностью контролировать движение денежных средств. Самое главное – все это не следует делать вручную в Excel.

Однако прежде управление финансами велось в ГК «Агроэко» именно так. На формирование финансовых отчетов сотрудники предприятия тратили много времени и сил. Так, на сбор и обработку данных у них уходила неделя. Столько же дней сотрудникам требовалось, чтобы исправить ошибки в отчетности.

Кроме того, они столкнулись с невозможностью планировать бюджет на год, эффективно анализировать и контролировать доходы и расходы. В итоге руководство ГК «Агроэко» с опозданием получало финансовую отчетность, в которой содержалась неполная информация. На ее основе было непросто принимать верные управленческие решения.

«Все изменилось, когда топ-менеджмент «Агроэко» обратился к нам. Учтя все их пожелания, мы внедрили на предприятии программу «БИТ.ФИНАНС/Холдинг» и настроили ее под специфику деятельности. Затем обучили сотрудников работе в ней, - сказал руководитель проектов компании «Первый бит» Алексей Моисеев. – В результате в ГК «Агроэко» было автоматизировано 70 рабочих мест. Благодаря автоматизации процессов было налажено управление финансами, что позволило предприятию снизить операционные расходы на 20%».

«Программа «БИТ.ФИНАНС/Холдинг» помогла нам автоматизировать многие бизнес-процессы предприятия. Все сотрудники теперь работают в единой базе, работа выполняется быстрее, обеспечен надежный оперативный учет. Улучшилась ситуация с сопоставимостью данных по разным аналитикам, что привело к быстрому принятию управленческих решений, - отметила финансовый директор ГК «Агроэко» Елена Кочура. - Благодарим команду «Первого бита» за отлично выполненную работу по проекту. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».



Другие материалы рубрики

Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

«Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис»

Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Техника

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

Как оригинальные картриджи помогают экономить

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерафон
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии