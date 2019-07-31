В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн

Почта Банк реализовал возможность для своих клиентов перевести пенсию в банк без посещения отделения. Для этого достаточно заполнить электронное заявление в специально созданном разделе «Моя пенсия» в мобильном или интернет-приложении «Почта Банк Онлайн».

Для того, чтобы перевести пенсию онлайн, необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги» и карту ПС «Мир», на которую и будет перечисляться пенсия. В случае, если клиент не зарегистрирован на портале «Госуслуги» или его учетная запись не подтверждена, он сможет это сделать прямо в интернет- или мобильном банке. При желании можно изменить отделение Пенсионного фонда, которое рассмотрит его заявление о переводе пенсии в Почта Банк.

После подачи электронного заявления информация поступит в систему «Госуслуги», которая предложит с помощью SMS в личном кабинете подтвердить намерение перевести пенсию. В дальнейшем в разделе «Моя пенсия» в приложении банка и в личном кабинете на портале «Госуслуги» будет отображаться статус рассмотрения заявления с прогнозными датами исполнения.

Почта Банк предлагает ряд преимуществ и льгот для пенсионеров (в том числе работающих), которые получают пенсию в Почта Банке. Например, им ежемесячно выплачивается повышенный процент на остаток на сберегательном счете (до 6% годовых) и кэшбэк в размере 3% за покупки по картам в аптеках, на автозаправках и за ж/д билеты. Также для них установлены повышенные ставки по вкладам и льготные ставки по кредитам.

Клиенты-пенсионеры оплачивают ЖКУ в своем мобильном и интернет-банке и банкоматах без комиссии. Они также могут бесплатно воспользоваться сервисом «Линия заботы» с круглосуточной поддержкой по юридическим, социальным и медицинским вопросам. «13-я пенсия» – еще одно предложение для этой категории клиентов. За каждые 5 друзей или знакомых, которые переведут свою пенсию в Почта Банк, участник программы получает на счет 8700 рублей.

«Почта Банк активно развивает онлайн-сервисы, и все больше услуг можно получить прямо в своем смартфоне, не выходя из дома. Теперь и для того, чтобы перевести пенсию в Почта Банке, не нужно идти ни в отделение Пенсионного фонда, ни в офис банка. Банк все сделает за вас. Электронная форма подачи заявления делает этот процесс более удобным, более быстрым и, что немаловажно, более наглядным: вы будете уверены, что ваше заявление учтено всеми системами, и сможете контролировать этапы его исполнения», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.