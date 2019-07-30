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Сбербанк купил логистический агрегатор Shiptor

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках Ритейл Логистика

Сбербанк сообщил о приобретении логистической компании Shiptor, которая станет частью бизнеса «Сберлогистики». На базе агрегатора будет построена платформа «Сберлогистики», интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы.

Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными ИТ-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микро-бизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

Сергей Малышев, генеральный директор компании «Сберлогистика», сказал: «Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой».

Логистический агрегатор Shiptor предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.

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