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Cloud4Y анонсировал запуск архивного хранилища

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Cloud4Y объявил о запуске нового сервиса – архивного хранилища. Новый сервис предоставляет бизнесу максимально дешёвое «холодное» хранилище для архивных данных и многолетних баз резервных копий по цене 6 копеек за ГБ в месяц.

Функционал хранилища доступен как в панели управления, так и по API. Клиенты получают автоматическую репликацию данных, гарантию безопасного переноса информации в облако, соответствующий Tier III, доступность хранилища на уровне до SLA 99,982%.

Решение построено на платформе объектного хранилища S3, но имеет важное отличие от обычных cold-storage, предполагающих периодическое использование данных. Ему можно присвоить уровень ice-cold storage, поскольку архивы здесь хранятся, словно в тёмном чулане. То есть запрашиваются пользователями исключительно редко, а то и вовсе никогда.

Для хранения данных используются массивы хранения NetApp enterprise-уровня. Все взаимодействия пользователя с хранилищем шифруются.

Архивное хранилище позволяет освободить дорогостоящее дисковое пространство от огромного количества информации, которая занимает дисковое пространство, но редко запрашивается пользователем. Облачный архив стоит на порядок дешевле, и в нём можно хранить терабайты данных.

Архивное хранилище подойдёт для следующих типов данных: нормативные документы и архивы; информация для анализа научных экспериментов («озёра» данных); многолетние коллекции резервных копий; видеоконтент; медицинские данные.

Архивное хранилище от Cloud4Y позволяет использовать S3 или OpenStack Swift API для подключения приложений и интеграции с внешними системами. Объёмы увеличиваются/уменьшаются автоматически в зависимости от потребности клиента. Почасовой биллинг позволяет платить только за реально использованные ресурсы.

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