«Мегафон» запустил сервис аренды онлайн-касс

«Мегафон» объявил о начале предосавления услуги аренды онлайн-кассовых аппаратов, соответствующих текущим требованиям российского законодательства.

Новый сервис позволит представителям малого и среднего бизнеса сократить единовременные затраты по переходу на онлайн-кассы, а также обеспечит им возможность опробовать разные модели онлайн-касс для более комфортного выбора необходимого устройства.

С лета 2018 года «Мегафон» осуществляет розничные продажи онлайн-касс, соответствующих требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (54-ФЗ). Теперь для клиентов компании стала доступна также аренда данного типа устройств. На первом этапе получить онлайн-кассы можно будет в трех московских офисах Мегафона, а в дальнейшем сервис аренды касс охватит всю территорию страны и получит поддержку в виде техобслуживания и регистрации касс.

Главным преимуществом модели аренды является возможность уменьшить свои единовременные затраты на приобретение кассовых аппаратов - в настоящее время цена онлайн-касс компании «Эвотор», занимающей лидирующие позиции на данном рынке, достигает 20-25 тысяч рублей. Арендаторы смогут протестировать выбранные модели, уточнить их соответствие собственным потребностям, опробовать на практике и наработать компетенции в области использования данного класса торгового оборудования.

«Мегафон традиционно заботится об удобстве пользователей своей продукции. Запуск сервиса аренды онлайн-касс подтверждает наш фокус на клиентах, - сказал руководитель по интеллектуальным и цифровым сервисам компании «Мегафон» Олег Алексеев. – Теперь индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса не обязательно сразу тратить весомую для них сумму. Аренда кассовых аппаратов позволяет превратить единовременные расходы в долговременные, и при этом познакомиться с имеющимися на рынке моделями, чтобы выбрать наиболее подходящую для своих конкретных бизнес-задач».