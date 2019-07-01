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Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Банк «Зенит» объявил о внедрении комплексной системы автоматизации деятельности финансовых институтов компании «Диасофт» – Diasoft FA# Beans.

Система имеет компонентную структуру и состоит из 56 компонентов, автоматизирующих следующие области бизнеса: розничный банкинг, корпоративный банкинг, депозитарный учет, деятельность управляющих и инвестиционных компаний, банковские операции на фондовом и денежном рынках.

В начале проекта было проведено обследование технологий и ИТ-ландшафта банка. Компания «Диасофт» подготовила архитектуру решения и комплект частных технических заданий на автоматизацию бизнес-процессов для интеграции со смежными информационными системами.

В результате совместного проекта компания «Диасофт» автоматизировала различные направления работы банка «Зенит» на финансовых рынках: собственные операции с ценными бумагами, валютой, фьючерсами и опционами, брокерское обслуживание на всех рынках Московской биржи с возможностью ведения единого брокерского счета, эмиссию собственных облигаций, учет операций с собственными векселями и с драгоценными металлами, включая работу с недропользователями, межбанковские кредиты, учет внебиржевых деривативов.

«Банк находится в процессе масштабных изменений. Мы реализуем важные инициативы, направленные на качественное повышение всех показателей бизнеса, и выбираем надежных технологических партнеров. Цель внедрения современной гибкой ИТ-платформы — необходимость быстрого развития инвестиционного бизнеса банка, в том числе, по направлению брокерского обслуживания, через цифровые каналы. Команда "Диасофт" справилась с задачей внедрения промышленного решения качественно и в установленные сроки, – сказал Илья Кучугин, директор блока информационных технологий банка «Зенит».

«Выполнять роль одного из ключевых участников программы проектов такого крупного заказчика, как банк "Зенит", это ответственно и ценно с точки зрения развития компетенций нашей команды. Оставаясь вендором в классическом понимании, мы умеем оказывать профессиональные консультационные услуги, что смогли продемонстрировать в данном проекте. Надеемся, что внедрение платформы Diasoft FA# Beans в части автоматизации блока работы на финансовых рынках позволит быстрее достигнуть банку "Зенит" целей по предоставлению продуктов и услуг высокого качества», – сказал Кирилл Золотых, директор направления «Финансовые рынки FA#» компании «Диасофт».

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