РВК формирует экспертную группу для участия в разработке международных стандартов ИИ

Технический комитет «Искусственный интеллект», создаваемый на базе РВК, объявил о начале приема заявок от представителей рынка для участия в работе Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной технической комиссии (IEC).

Разработка международных стандартов в области искусственного интеллекта сегодня ведется в рамках подкомитета SC42 “Artificial Intelligence” Объединенного технического комитета ISO/IEC JTC 1 “Information Technologies”.

Цель стандартизации – стимулировать внедрение и снять регуляторные барьеры в отношении технологий ИИ для максимально широкой аудитории потенциальных пользователей. Участниками и лидерами обсуждения являются представители компаний – разработчиков технологий и решений искусственного интеллекта, заинтересованных в создании благоприятной среды в экономике и в обществе для эффективного внедрения ИИ в практику.

Для вовлечения представителей России в процесс международной стандартизации профильный технический комитет на базе РВК формирует экспертную группу для участия в реализуемых SC42 проектах.

На данный момент подкомитет SC42 объединяет десять рабочих групп, отвечающих за различные вопросы унификации и обеспечения качества технологий ИИ. Разработка документов по стандартизации ведется в рамках проектов, которые утверждаются голосованием участников подкомитета. Среди актуальных проектов – создание международных стандартов по терминам и определениям в сфере ИИ, разработка эталонной архитектуры больших данных, подготовка отчета о предвзятости в системах принятия решений в сфере ИИ и рекомендаций по управлению рисками, обзор этических вопросов, связанных с общественным восприятием искусственного интеллекта и др. Ближайшее очное заседание подкомитета SC42 состоится 7-12 октября 2019 г. в Японии.

«Участие в разработке международных стандартов, наряду с прочей международной научно-технической активностью, позволит защитить интересы отечественных разработчиков систем искусственного интеллекта на зарубежных рынках и плотнее интегрировать российскую науку в мировое сообщество. Особенно важно приступать к этой работе сейчас, на ранней стадии создания нормативной базы, когда «правила игры» еще жестко не зафиксированы и могут выстраиваться с максимальным учетом интересов российских компаний», – отметил председатель технического комитета «Искусственный интеллект», директор по научным проектам НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Гарбук.