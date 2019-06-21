Сбербанк и Cisco вместе займутся проектами в области кибербезопасности

Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в сфере кибербезопасности в рамках Второго международного конгресса по кибербезопасности. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и вице-президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.

Стороны намерены сотрудничать в таких сферах, как поддержка и развитие Центра киберзащиты Сбербанка, обмен опытом по обеспечению защиты данных и информационных ресурсов клиентов и сотрудников банка, консалтинг сотрудников подразделений кибербезопасности банка и подразделений информационной безопасности дочерних и зависимых компаний Группы Сбербанк в части реализации комплексного мониторинга безопасности сетевой инфраструктуры и бизнес-критичных приложений.

Соглашение также подразумевает совместное обучение специалистов по направлению сетевой кибербезопасности и обмен информацией о киберугрозах, проведение совместных аналитических исследований по применению прорывных технологий (искусственный интеллект, блокчейн, Big Data, квантовые вычисления и др.) в области кибербезопасности, а также разработку свода передового опыта по мониторингу кибербезопасности для финансовых организаций России и его тиражирование.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Cisco — мировой лидер в области сетевых технологий, обладающий уникальными компетенциями в сфере кибербезопасности. Уверен, что наше сотрудничество имеет большое значение не только для банка, но и для всей финансовой отрасли страны в целом».

Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ, сказал: «Сбербанк является безусловным лидером на рынке финансовых услуг в России. Мы рады помочь банку предоставлять услуги еще более высокого качества и еще надежнее защищать данные своих клиентов».