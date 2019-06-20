«Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке

«Ростелеком» заключил ряд государственных контрактов, в рамках которых будет модернизирована Система-112 в Чукотском автономном округе. Основные направления работ в 2019 г. –защита передаваемых данных и интеграция с системой экстренного реагирования на аварии.

В настоящее время Система-112 работает через узел обеспечения вызовов «Ростелекома» в городе Анадырь. При звонке на номер 112 из любой точки Чукотского автономного округа абонент попадает в единый диспетчерский центр. Оператор отсеивает ложные и справочные вызовы и передает запрос в полицию, скорую помощь, МЧС или пожарную службу в зависимости от ситуации. Звонить на номер 112 можно даже при отрицательном балансе на абонентском счете или отсутствии SIM-карты.

После завершения работ по контракту Система-112 будет интегрирована с информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Операторы в режиме реального времени будут получать сообщения о дорожно-транспортных и иных происшествиях, зафиксированных спутниковым мониторингом. В случае необходимости на место происшествия будут высылаться экстренные службы.

Будет создана и внедрена специальная подсистема для обеспечения информационной безопасности Системы-112 в соответствии с требованиями российского законодательства. Все персональные данные звонивших, а также любая сообщаемая информация будут защищены от несанкционированного доступа.

Также для защиты передаваемых данных «Ростелеком» создает специальную виртуальную частную сеть (VPN). После завершения работ по ее организации и настройке звонки по единому номеру 112 будут проходить по отдельной сети, что обеспечит высокий уровень защиты передаваемой информации.

Все работы ведутся в рамках государственных контрактов с ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа».