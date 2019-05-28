Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower

Falcongaze представил релиз новой версии DLP-системы Securetower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявления мошенничества. В мае 2019 г. пользователи смогут познакомиться с новым модулем «Анализ рисков», а также оценить улучшение производительности при работе с данными и контроль новых каналов коммуникации, сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты Falcongaze провели подготовительную работу по выявлению актуальных потребностей клиентов и партнеров, а также проанализировали современные тенденции рынка средств информационной безопасности. В итоге был разработан модуль c функциональностью UBA – «Анализ рисков», который на основе статистических методов анализирует деятельность каждого сотрудника и в режиме реального времени информирует об уровне потенциального риска, а также формирует TOП-список работников, представляющих наибольшую угрозу.

Также этот программный компонент автоматически генерирует наглядные отчеты, которые позволяют визуализировать изменения поведения пользователей. При обнаружении негативных тенденций, офицеры безопасности могут превентивно провести работу с сотрудником и минимизировать кризисные ситуации.

«Для нас принципиально важно создавать и совершенствовать функционал для комфортной ежедневной работы специалиста безопасности. С появлением модуля "Анализ рисков", стал доступен новый инструмент для оценки поведения сотрудников. Он позволяет выявлять поведенческие аномалии, что дает возможность мгновенно реагировать на потенциально опасные для компании события. "Анализ рисков" позволяет оценить опасность инцидента и реагировать в первую очередь на наиболее серьезные угрозы. Новый модуль эффективно встраивается в процесс ежедневной работы офицера безопасности. Его дополняет уже существующие модули: "Политики безопасности" используются для создания правил безопасности, а "Расследования" позволяют грамотно завершить цикл работы с весомыми инцидентами и завести дело», – сказал генеральный директор компании Falcongaze Александр Акимов.

Помимо внедрения нового модуля, в систему внесены важные обновления, например, возможность поиска по AD-группам, контроль популярного в ИТ-сфере мессенджера Slack, работа агента в безопасном режиме Windows. Добавлен новый уровень защиты агента от действий системных администраторов, теперь доступ к изменениям или удалению агента осуществляет только по специальному ключу доступа.

Кроме того, специалистами была проведена работа по оптимизации процессов распознавания изображений. С помощью технологий машинного обучения и классификации информации, система сможет отправлять на распознавание только значимые документы, игнорируя обычные картинки, не содержащие текста, что позволит снизить нагрузку и ускорить детектирование действительно важной информации.

В новой версии улучшен интерфейс консоли администратора и консоли пользователя.

На этом перечень новшеств в Securetower 6.3 не заканчивается. Для тех, кто хотел бы посмотреть обновления в действии и оценить их потенциал, на сайте компании есть возможность скачать и протестировать бесплатную полнофункциональную версию Falcongaze Securetower 6.3.