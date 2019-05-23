R-Style Softlab внедрила в Эс-Би-Ай Банке решение для работы с биометрией

Компания R-Style Softlab внедрила в Эс-Би-Ай Банке решение для передачи биометрических данных в ЕБС и регистрации учетных записей клиентов в ЕСИА. Благодаря автоматизации банк смог в полной мере удовлетворить требованиям Федерального законодательства в части биометрии (ФЗ № 482-ФЗ от 31.12.2017).

Работу кредитного учреждения с биометрическими данными обеспечивают три модуля из состава линейки RS-Connect: «RS-Connect. АРМ оператора ЦО» — для снятия, проверки и передачи биометрических данных граждан, «RS-Connect. Обмен с ЕСИА» — для регистрации учетной записи клиента в ЕСИА и «RS-Connect. Обмен с ЕБС» — для передачи в ЕБС биометрических данных.

«Эс-Би-Ай Банк был в числе первых кредитных учреждений, кто для автоматизации работы с биометрией выбрал решение нашей компании», — отметила заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab Анна Назарова.