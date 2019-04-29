Apple объяснила удаление приложений с функцией родительского контроля

Российский офис Apple выступил с официальным заявлением по поводу недавнего удаления ряда приложений с функцией родительского контроля из App Store. По данным компании, это сделано по той причине, что эти приложения ставили под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей.

В Apple подчеркивают, что у родителей должны быть инструменты для управления использованием устройств их детей. Именно поэтому компания создала и развивает «Экранное время» (Screen Time). Другие приложения в App Store, в том числе Balance Screen Time от Moment Health и Verizon Smart Family, дают возможность родителям найти баланс между технологиями и другими активностями, которые помогают юным талантам расти и развиваться.

За последний год Apple стало известно, что некоторые из этих приложений с функцией родительского контроля используют глубоко проникающую технологию, называемую Mobile Device Management, или MDM.

MDM предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете. В Apple начали предоставлять возможность использования MDM сторонним разработчикам в начале 2017 года и обновили рекомендации, основанные на этой работе, в середине того же года.

МДМ имеет право на существование, отмечают в компании. Корпоративный бизнес иногда устанавливает MDM на устройства, чтобы лучше контролировать корпоративные данные и использование оборудования. Но если речь о частном потребителе, установка контроля MDM на устройстве клиента рискованна и является явным нарушением политик App Store. Помимо контроля, которое приложение получает над устройством пользователя, исследования показали, что профили MDM могут использоваться хакерами для получения доступа в злонамеренных целях.

App Store не должен быть платформой, чтобы идти на компромисс в вопросах конфиденциальности и безопасности. Узнав о нарушениях главных принципов, Apple сообщила о них разработчикам приложений, предоставив им 30 дней для размещения обновления, чтобы не прерывать их доступности в App Store. Несколько разработчиков выпустили обновления, чтобы привести свои приложения в соответствие с политиками компании. Те, которые не согласились с такой позицией, были удалены из App Store.

App Store создан для обеспечения безопасного, динамичного пространства, где разработчики и предприниматели могут донести свои идеи до пользователей по всему миру, а пользователи могут быть уверены, что все приложения соответствуют стандартам безопасности и ответственности компании, отмечают в Apple.

Apple поддерживает сторонние приложения в App Store, которые помогают родителям управлять устройствами своих детей. Вопреки тому, что New York Times сообщила на выходных, это не вопрос конкуренции, это вопрос безопасности, отметили в компании.