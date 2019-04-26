«Мегафон» запустил NB-IoT в Екатеринбурге

«Мегафон» запустил стандарт NB-IoT (Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей) на существующем сегменте сети в Екатеринбурге.

«Сеть для машин» поможет развитию современных решений на производстве. NB-IoT позволит снизить затраты бизнеса и госструктур при внедрении умных устройств, ведь ее особенность – увеличенная емкость сети. Устройства в этом стандарте почти автономны и могут работать до 10 лет без подзарядки.

Специфика реализации сети NB-IoТ гарантирует большой охват, широкое покрытие и проникновение в здания, а также подвальные и полуподвальные помещения. Таким образом, датчики, установленные, например, в цехах, заводах с плотными стенами или в подвале, смогут успешно работать и отправлять необходимые данные.

Антон Щербаков, технический директор «Мегафона» на Урале, сказал: «Сегодня в нашей сети каждый день появляется около 150 умных устройств. И это только начало. Для общения такого огромного количества вещей нужен отдельный, удобный, выгодный для бизнеса и надежный стандарт – NB-IoT. Благодаря самой мощной в стране группировке станций, на базе которых запускается новый стандарт, мы готовы к созданию масштабной сети для общения миллиардов всевозможных устройств».

ЖКХ, энергетика, транспорт, медицина, системы безопасности, инфраструктура умного города – это сферы, где может быть востребовано решение. Сеть «Мегафона» готова к реализации NB-IoT проектов под задачи бизнеса Екатеринбурга, отмечают в компании.