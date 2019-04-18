«Ланит-Интеграция» модернизировала метеосеть Росгидромета в 70 субъектах РФ

Специалисты компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») оснастили новым оборудованием наземную метеорологическую наблюдательную сеть Росгидромета. Оборудование поставлено и установлено на 434 объектах в 70 субъектах РФ. Модернизация наземной метеосети Росгидромета обеспечивает существенное снижение доли ручных наблюдений и повышает уровень энергонезависимости на труднодоступных станциях.

Специалисты компании «Ланит-Интеграция» установили 28 автоматизированных метеорологических комплексов, 73 автоматические метеостанции, три автоматизированных актинометрических комплекса. 100 ранее установленных автоматизированных метеорологических комплексов оснастили расширенным комплектом датчиков, полностью обновили программное обеспечение наблюдателей. Поставили и установили более 300 комплектов энергообеспечения, в том числе с применением солнечных панелей и ветрогенераторов различной мощности, более 130 комплектов связи, включая модемы Iridium и терминалы VSAT.

Успешно внедрены собственные разработки компании «Ланит» – комплекс «Гидра» и сторожевой контроллер КБ-16. «Гидра» — комплекс для автоматического измерения температуры почвы на глубинах от 5 до 320 см, состоит из 11 термометров и модуля обработки и передачи данных по цифровому каналу RS-485. Комплекс полностью автоматизирует ручные измерения температуры почвы, проводимые при помощи коленчатых и вытяжных термометров.

Кроме того, «Ланит-Интеграция» организовала поставку Росгидромету мобильных автоматизированных поверочных лабораторий. Лаборатории призваны автоматизировать и облегчить процесс поверки измерительных каналов наземных метеокомплексов на местах установки и обеспечить получателей современной эталонной базой. 11 транспортных средств переоснастили в передвижные лаборатории. Проведены метрологические испытания портативных проверочных комплектов по следующим измерениям: абсолютное давление, температура, влажность, скорость и направление воздушного потока, длина.

Сергей Михалев, руководитель направления «Ланит-Интеграции»: «Несмотря на то, что это уже наш третий крупный проект по модернизации наземной наблюдательной сети Росгидромета, легким его назвать сложно. Реализация была сопряжена со множеством нестандартных ситуаций, связанных с обширной географией проекта, но завершилась успешно и своевременно. Мы искренне надеемся, что наш богатый опыт будет востребован и в новых проектах».