«Битрикс24» позволит предпринимателям продавать в чатах и мессенджерах

«1С-битрикс» объявила о доступности в «Битрикс24» новой функции «Центр продаж», которая предназначена для приема оплаты компаниями, ведущими бизнес в соцсетях и мессенджерах. Инструмент самостоятельно сгенерирует ссылку для оплаты.

Чтобы заплатить за товар, клиенту не придется вводить номер карты — только номер телефона. Это удобно для людей, которые приобретают товары и услуги с мобильных устройств.

Также с помощью новой функции можно: создать каталог с похожими и дополнительными товарами, чтобы у покупателей был выбор; отправить клиенту форму для записи на услугу — человек заполнит заявку сразу в чате.

Система поддерживает прием платежей через Сбербанк и Альфа-банк. В будущем разработчики добавят Apple Pay, Google Pay и другие платежные сервисы.

Данные всех сделок через мессенджеры автоматически попадают в CRM. Это позволит предпринимателям системно работать с продажами и обрабатывать запросы от потенциальных клиентов.

«Центр продаж» доступен для клиентов «Битрикс24», начиная с тарифов CRM+.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Многие предприниматели уже давно используют соцсети и мессенджеры как основной канал продаж. У 74% бизнесменов, которые используют эти каналы, растут доходы. Клиентам удобно покупать без перехода на сайт и это невозможно игнорировать. Но до недавнего времени не было инструментов для приема платежей в чатах. “Центр продаж” решает эту проблему — любой предприниматель сможет выставлять счета и принимать оплату прямо в переписке. Мы считаем, что наш инструмент изменит рынок электронной коммерции в соцсетях и мессенджерах».