Сбербанк предложил бизнесу интеграцию с системами бухучета

Сбербанк предложил клиентам интеграцию через зарплатный fintech API. Эта система позволит напрямую передавать зарплатные реестры в банк.

Fintech API — это механизм интеграции, который позволяет обмениваться данными по специальному защищенному каналу. Он был разработан специалистами Сбербанка и стал четвертым в перечне действующих API для корпоративных клиентов — для выписок и бесшовной авторизации (Single Sign-On).

Подключившись к банку единожды и настроив синхронизацию со своей системой бухгалтерского учета, компании — клиенты Сбербанка могут направлять в банк зарплатные реестры на исполнение без дополнительного экспорта и импорта документов через банк-клиент. Ранее в крупных корпорациях операция по выгрузке реестров из учетной системы и загрузке в банк-клиент вручную могла занимать целый рабочий день.

Евгений Колбин, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк», отметил: «Прямая интеграция для отправки зарплатных ведомостей на исполнение в банк — это возможность автоматизировать трудоемкий и отнимающий время процесс».

Помимо отправки зарплатных реестров, уже в ближайшем будущем с помощью fintech API клиенты Сбербанка смогут направлять в банк заявления на открытие счетов и выпуск карт, заявки на открытие зарплатного проекта и реестры на пополнение средств по корпоративным картам.

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