Dell представила новую версию операционной системы для СХД EMC Unity
Dell EMC представила операционную систему для системы хранения данных среднего класса Dell EMC Unity. Новая ОС Operating Environment 4.5 включает расширенные программные функции защиты и управления данными, а также поддерживает дополнительные варианты развертывания Dell EMC Unity в облаке.
ОЕ 4.5 предлагает расширенное сквозное динамическое обнаружение шаблонов, которое учитывает все шаблоны данных. Благодаря этому объемы данных в файловом и блочном хранилищах сокращаются до 2,7 раза.
Приложение Metrosync Manager для синхронной репликации файлов в системах позволяет оптимизировать оркестрацию, повышает отказоустойчивость и обеспечивает более детализированную синхронную репликацию файлов.
Новое программное обеспечение File Level Retention помогает защитить файлы от модификации и удаления до окончания установленного срока хранения. Это особенно важно для соблюдения нормативных требований, предписывающих более длительные периоды обработки и хранения данных.
Обновленная операционная система Dell EMC Unity предлагает также встроенные средства обеспечения высокой доступности для программно-определяемой СХД Dell EMC UnityVSA Professional Edition емкостью 10, 25 и 50 ТБ — два узла, два процессорных ядра и узел Tie-Breaker. Узел Tie-Breaker (узел-свидетель) для Dell EMC UnityVSA — это облегченный третий член кластера. Когда связь между двумя узлами полностью теряется, этот компонент не дает им одновременно переходить в активное состояние и предотвращает возможное повреждение данных.
Решение Dell EMC Unity Cloud Edition теперь позволяет развернуть полнофункциональную систему хранения данных Dell EMC Unity как виртуальную машину в облачной среде Vmware Cloud благодаря совместимости с Vmware Cloud on AWS. В новой версии можно развернуть следующие компоненты: комплексные файловые службы UFS64 для Vmware Cloud; облачные средства восстановления после сбоев со встроенной асинхронной репликацией; масштабируемые среды тестирования и разработки без дополнительного оборудования Dell EMC Unity.
Совместимость NFS Dell EMC Unity и Vmware Cloud Foundation обеспечивает создание облачной платформы на основе собственных компонентов с облачной инфраструктурой Dell EMC Unity. Dell EMC Unity — первое семейство внешних массивов хранения на основе NFS, которое совместимо с платформой Vmware Cloud Foundation.