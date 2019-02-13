«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий рост фишинговой активности в преддверии Дня всех влюбленных

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали значительный рост фишинговой активности злоумышленников в преддверии Дня святого Валентина. Сравнительный анализ количества подобных угроз в первой половине февраля 2018 г. и в первые две недели этого месяца в 2019 г. показал, что число попыток переходов по фишинговым ссылкам увеличилось более чем в два раза – с 2 млн в прошлом году до 4,3 млн в текущем. В Рунете объем фишинга вырос приблизительно в полтора раза по сравнению с прошлым годом – с 396 тыс. зафиксированных попыток перехода на поддельные веб-страницы в начале февраля 2018 г. до 476 тыс. в феврале 2019 г.

Фишинг традиционно направлен на то, чтобы выманить у пользователя конфиденциальные сведения, в том числе платежные, например, данные банковских карт. Темы, которые для этого используют злоумышленники, варьируются от предложения заказать цветы до регистрации на сайтах онлайн-знакомств. Последнее, к слову, довольно популярный тренд не только в преддверии Дня всех влюбленных – ведь такой способ знакомств становится все более востребованным, а значит «целевая аудитория» у фишеров есть всегда. Так, по данным опроса «Лаборатории Касперского» среди активных интернет-пользователей, регулярно сайтами или приложениями для онлайн-знакомств в России пользуется каждый третий взрослый респондент (31%).

Наибольшей же популярностью у мошенников в период предпраздничного ажиотажа пользуются предложения, где можно заказать подарок близкому человеку или приобрести медицинские препараты, например, виагру. При этом при попытке купить какой-либо из предлагаемых на фишинговых сайтах товаров платежные данные пользователя неизбежно оказываются скомпрометированы – попадают в руки злоумышленников.

«Мы давно изучаем фишинговые угрозы и знаем, что злоумышленники всегда эксплуатируют наиболее горячими темами в своих интересах – будь то крупное спортивное событие, экономический кризис или популярный праздник. Им нужен лишь предлог, чтобы зацепиться за эмоции людей. Именно поэтому мы видим определенный рост фишинговой активности в предпраздничные периоды. Причем год от года угроз становится больше, а фишинговые письма и веб-страницы зачастую выглядят как настоящие предложения от известных брендов. Поэтому в интернете всегда надо быть начеку: не поддаваться на крайне щедрые предложения, а также проверять источники — например, действительно ли та или иная компания организует акцию», – отметил Андрей Костин, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Довольно часто фишеры в своих письмах призывают пользователей действовать немедленно: не упустить «специальное предложение», «лимитированную коллекцию», срок «акции». Такие вещи должны настораживать, особенно если сообщение отправлено незнакомым адресантом. «Лаборатория Каперского» напоминает, что не стоит поддаваться эмоциям, каким бы привлекательным ни было предложение. Не стоит открывать вложения и переходить по ссылкам в подозрительных письмах и, разумеется, не стоит оставлять никаких личных данных на страницах, в легитимности которых вы не уверены.