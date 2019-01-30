Подведены итоги работы портала госуслуг за 2018 год

Минкомсвязи подвело итоги работы портала «Госуслуги» за 2018 год. Результаты работы демонстрируют, что количество пользователей, объем заказанных услуг и сумма платежей, совершенных через портал, в прошлом году продолжили рост.

За 2018 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 млн до 86 млн. Количество посещений портала возросло более чем на 30%, до 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1,6 млн пользователей.

Всего в 2018 году через портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности – услуга по регистрации транспортных средств: ею воспользовались 4,8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Было оказано почти 2,6 млн услуг по замене водительского удостоверения.

Объем платежей в 2018 году составил 52,6 млрд руб. против 30,3 млрд в 2017 г. и 8,1 млрд в 2016 г. В 2018 году пользователи портала госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19,9 млрд руб., государственные пошлины — на 17,5 млрд, штрафы — на 9,8 млрд, судебные задолженности — на 4,3 млрд.

Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет. Доля мультиплатежей от общей суммы оплат через портал «Госуслуги» составляет около 20% и превышает 11 млрд руб. За 2018 год возможностью погашения одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей граждане воспользовались почти 4,5 млн раз.

«Мы ожидаем, что в 2019 году продолжится тенденция роста по всем показателям портала госуслуг — числу новых пользователей, посещений, количеству заказанных услуг и их объёма», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.