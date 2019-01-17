«Билайн» внедрил безбумажное подписание договоров услуг связи

«Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил в пилотном режиме новый процесс заключения договоров на услуги связи. Теперь клиенты компании могут подписать договор в безбумажном виде. Подпись ставится на экране смартфона, планшета или эквайрингового терминала.

Использование в магазинах нового механизма заключения договора ускоряет процесс обслуживания и упрощает клиентам хранение документа. Договор, подписанный с помощью электронного устройства, всегда доступен абоненту в личном кабинете в течение всего времени использования услуг оператора. При необходимости клиент в любой момент может распечатать копию своего договора из личного кабинета.

Пилот запущен в конце декабря 2018 г. в десяти собственных и пяти партнерских магазинах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Новым способом заключения договора уже воспользовались более тысячи клиентов. В 2019 г. «Билайн» планирует запустить этот процесс во всех своих магазинах.

Абоненты «Билайна» могут по своему выбору использовать новый способ заключения договора на услуги связи. После стандартной идентификации клиента и заполнения документа клиенту предоставляется возможность расписаться на экране электронного устройства. После этого подпись автоматически переносится на электронный договор, который хранится в информационных системах «Вымпелкома». По просьбе клиента после подписания ему может быть предоставлена бумажная копия документа.

Исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по продажам и клиентскому сервису Юрий Смагаринский отметил: «В 2018 г. "Билайн" удвоил количество собственных магазинов. Параллельно с этим компания стала внедрять цифровые инструменты для работы с клиентами. Эти инструменты делают процесс покупки в наших магазинах еще удобнее. Также они формируют условия для развития формата магазинов будущего: удобной и нативной для клиента цифровой среды, процесс покупок в которой объединяет элементы классического и онлайн-шоппинга».

Новый процесс подписания договоров стал очередным шагом по формированию в магазинах «Билайна» цифровой экосистемы. Ранее для сотрудников магазинов было запущено мобильное приложение Mybeestore, которое обеспечивает быструю консультацию клиентов и формирует для них персональное предложение. В Москве тестируется система формирования графика сотрудников, учитывающая периоды увеличения трафика в салоны. Также в салонах устанавливаются большие сенсорные экраны для получения информации о товарах, сравнения их характеристик и покупки.