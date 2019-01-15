Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity

Arinteg и «Лаборатория Касперского» завершили проект по защите критических инфраструктур АСУ ТП в «Мосгазе», реализованный на базе Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS). ИТ-дистрибутором проекта по поставке ПО выступила компания Axoft.

Перед «Мосгазом» стояла задача обеспечить защиту своей промышленной инфраструктуры от киберугроз и повысить надежность автоматизации предприятия в целом. При выборе защитного решения также предъявлялись следующие важные условия: возможность тестирования и глубокая интеграция в действующую автоматизированную систему, осуществляющую дистанционное управление устройствами газораспределительной сети общества.

В соответствии с требованиями безопасности было решено внедрить в действующую автоматизированную систему управления (АСУ ТП) предприятия программно-аппаратный комплекс с функциональностью обнаружения вторжений и контроля целостности, как самой корпоративной вычислительной сети, так и технологических процессов управления промышленной инфраструктурой, решение «Лаборатория Касперского» – Kaspersky Industrial Cybersecurity.

Особенностью решения является целостный подход к обеспечению кибербезопасности промышленных предприятий и критической информационной инфраструктуры, предполагающий не только киберзащиту конечных узлов АСУ ТП, но также использование технологий пассивного мониторинга для выявления аномалий и обнаружения вторжений в промышленную сеть.

На начальных этапах реализации проекта сотрудники компании «Лаборатория Касперского» и системного интегратора Arinteg провели детальный анализ инфраструктуры «Мосгаза». Комплексная экспертная оценка позволила составить четкий поэтапный план модернизации систем киберзащиты АСУ ТП предприятия.

Выбранное для обеспечения кибербезопасности промышленной инфраструктуры «Мосгаза» решение KICS – это набор технологий и сервисов для защиты различных уровней промышленной инфраструктуры, в том числе серверов АСУ ТП, инженерных рабочих станций и программируемых логических контроллеров.

Одним из важных и сложных этапов внедрения Kaspersky Industrial Cybersecurity была интеграция защитного решения с действующими системами безопасности организации. Решение KICS было протестировано и интегрировано в действующую автоматизированную систему дистанционного управления устройствами газораспределительной сети без каких-либо сбоев и нарушений в эксплуатации технологических соединений.

Компании Arinteg и «Лаборатория Касперского» ввели решение в промышленную эксплуатацию, успешно реализовав проект по защите критических инфраструктур АСУ ТП на базе Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS).

Комплексное решение KICS сертифицировано ФСТЭК, полностью обеспечивает ИТ-инфраструктуру и рабочие процессы «Мосгаза» надежным уровнем защиты в соответствии с требованиями Федерального закона 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».