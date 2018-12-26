Бизнес-приложение «Тинькофф24» упростит контроль за прибылью

«ТехноКод» разработал приложение Тинькофф24 для счетов и уведомлений о поступлении денежных средств «Тинькофф» в Битрикс24. Новое приложение оптимизирует процесс контроля за денежными средствами, формируя оповещение и оперативно предоставляя выписку со счета, что существенно упрощает работу бухгалтерии.

Приложение «Тинькофф24» – это помощник, отслеживающий оплату счетов, выставленных через CRM-систему. В условиях клиентского потока нужно постоянно проверять исполнение многих задач. «Тинькофф24» снимает с менеджера задачу проверки поступления платежей, автономно проверяя движение средств несколько раз в час.

Статус счета, выставленного через CRM, изменяется на «Оплачен» как только средства поступают на расчетный счет. Менеджер, ответственный за задачу, получает уведомление. В качестве технической поддержки приложения уже разработан телеграмм-бот.

Для работы приложения «Тинькофф24» в компании необходимо иметь «Битрикс24» и активный счет в «Тинькофф» для бизнеса. Оценить удобство и преимущества приложения можно бесплатно, установив его через маркетплейс Битрикс24. В приложении предусмотрен выбор активного расчетного счета организации при наличии нескольких.

В планах компании «ТехноКод» – создание аналогичных приложений для других банков.