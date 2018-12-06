Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»

Сбербанк и брокерская компания «Регион» с участием НРД заключили и рассчитали первую, по данным банка, в мире трехстороннюю сделку внебиржевого РЕПО с применением смарт-контракта в сети блокчейн.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков, сказал: «Первая трехсторонняя сделка РЕПО, заключенная с помощью смарт-контракта в сети блокчейн — очередной важный шаг на пути автоматизации бизнес-процессов в работе Сбербанка с контрагентами на финансовых рынках. Объединение смарт-контрактов и принципа работы технологии распределенных реестров делают финансовые сделки более прозрачными и защищенными как для клиента, так и для банка.

Мы уверены, что разработанная нами технология станет новым рыночным стандартом заключения сделок внебиржевого РЕПО и участники рынка по достоинству оценят все ее преимущества».

Сделка представляет собой рублевое внебиржевое РЕПО, обеспеченное облигациями федерального займа. С юридической точки зрения, сделка регулируется российским правом и является обязывающим для сторон финансовым контрактом, заключенным в электронном формате с использованием смарт-контракта и электронно-цифровых подписей через СУО НРД.

Алина Акчурина, управляющий директор по развитию систем управления обеспечением НРД, отметила: «Интеграция СУО НРД в распределенные сети блокчейн – это часть нашей стратегии развития. Применение блокчейн в обслуживании РЕПО – один из немногих примеров оправданного применения данной технологии. Независимость расчетов, осуществляемых в смарт-контракте, и нейтральность НРД, как агента по управлению обеспечением, в сочетании дают максимально гибкий, надежный и прогрессивный механизм для проведения сделок на внебиржевом рынке. В рамках пилотной сделки НРД выступил не только расчетным депозитарием, но и обеспечил участников сервисами по управлению обеспечением, выступил в роли поставщика рыночных данных, которые использовались в расчетах смарт-контракта».

В сделке участвуют три стороны – продавец в лице Сбербанка, покупатель в лице БК «Регион» и расчетный агент в лице НРД. Взаимодействие между всеми сторонами полностью автоматизировано и происходит в рамках сети блокчейн. Каждый из участников сделки подал поручение в свою ноду сети блокчейн, после чего смарт-контракт заключил сделку и подал расчетные инструкции в клиринговую систему НРД. Для проведения расчетов использовалась платформа СУО НРД, что позволило сторонам РЕПО автоматизировать работу по исполнению компенсационных взносов, расчетных функций и репортингу в репозитарий.

Андрей Жуйков, партнер, член совета директоров ГК «Регион», сказал: «ГК "Регион" постоянно следит за новейшими финансовыми технологиями с целью оперативного внедрения самых современных практик и решений в продуктах для наших клиентов. Мы очень довольны сотрудничеством со Сбербанком и НРД при проведении пилотной сделки РЕПО с СУО НРД на блокчейне. Всеми, кто так или иначе участвовал в этой сделке, выполнена большая совместная работа, мы получили огромный опыт и знания в инновационном для нашего рынка продукте. Уверен, что в будущем сделки РЕПО с СУО НРД на блокчейне займут свое достойное место на внебиржевом рынке РЕПО».