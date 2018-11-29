Мобильное приложение IngoMobile научилось оформлять ДТП

«Ингосстрах» объявил о выходе новой версии клиентского мобильного приложения IngoMobile, разработанного Eastbanc Technologies. Оно позволяет оформить ДТП для получения выплаты по полису каско. Через мобильное приложение автовладельцы могут пройти полный цикл оформления убытка из-за ДТП, повреждения машины на стоянке и других происшествий.

Оформление полностью происходит через мобильное приложение IngoMobile – от заявления до получения согласования и выбора СТО. Пользователь выбирает договор, по которому хочет заявить о происшествии, заполняет всю информацию, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденного автомобиля и справки из ГИБДД, и отправляет в «Ингосстрах».

Приложение поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. В приложении создается убыток, затем страховая компания информирует клиента о согласовании и формирует направление на ремонт. Пользователь приложения может выбрать подходящее СТО прямо в IngoMobile.

Ранее страховая компания «Ингосстрах» предложила пользователям через мобильное приложение оформить полис каско с удаленным осмотром автомобиля и застраховать недвижимость с видеозаписью осмотра объекта страхования. Также в приложении IngoMobile пользователи могут приобрести полисы ОСАГО, страхования имущества, ипотеки, добровольного медицинского страхования, а также оформить страховку при выезде за рубеж. Клиенты страховой компании видят в приложении свои полисы по всем видам страхования, могут внести платеж и продлить полис на новый период.

«Онлайн-урегулирование страховых случаев – главный вызов страховщикам, которые намерены развивать свой бизнес с помощью удаленных сервисов. Эта услуга избавляет клиентов от траты нервов и времени, но вынуждает страховую компанию значительно трансформировать бизнес-процессы. Чтобы реализовать онлайн-урегулирование "Ингосстрах" провел ряд изменений, начиная от договоренностей с сотнями станций ремонта, заканчивая упрощением текущих процессов. Таким образом мы смогли сократить время обработки заявленного убытка и установить рекордные 60 минут для подготовки направления на ремонт. Только представьте – после нажатия на кнопку "заявить убыток" пройдет 60 минут, и уже будет готово направление на ремонт. Уверены, что это достаточно серьезная планка. Сегодня мы это сделали для полисов каско, в ближайшем будущем сделаем для остальных видов страхования, – отметил директор по маркетингу компании «Ингосстрах» Даниил Проскурин.