IBS помогла «Свободе» повысить качество автоматизации бизнес-процессов на базе решения «1С»

Фабрика «Свобода», российское косметическое предприятие, внедрила платформу «1С:ERP Управление предприятием» с помощью российского системного интегратора IBS.

Часть бизнес-процессов компании исторически осуществлялась на базе самостоятельно разработанной информационной системы. С развитием бизнеса компании стали очевидными ее ограничения: невозможность автоматизировать часть важных бизнес-процессов, зависимость от уникальных на рынке специалистов, обслуживающих систему, ограничения по внесению изменений, в том числе в регламентированную отчетность.

В июне 2017 г. руководство «Свободы» приняло решение о комплексном переводе ИТ-систем на платформу «1С:ERP Управление предприятием», поставив целью ведение в новой системе всех видов учета (оперативного, бухгалтерского и налогового) уже в 2018 г. Технологическим партнером в проекте стала компания IBS.

«Решение о переходе "Свободы" на новый технологический уровень менеджмента производственных процессов было принято с учетом планов развития всех трех имеющихся у нас производств и существенного увеличения номенклатуры выпуска на рынок новых наименований продукции», – сказал генеральный директор «Свободы» Евгений Пантелеев.

В сжатые сроки команда IBS в сотрудничестве с бизнес-экспертами «Свободы» настроила, адаптировала и запустила в промышленную эксплуатацию типовые функциональные блоки «1С:ERP», произвела миграцию процессов и данных из предыдущей системы (блоки «Закупки и склад», «Производство», «Учет затрат и ценообразование», «Продажи и отгрузки», «Маркетинг»), а также разработала и успешно внедрила подсистему «Управление качеством», которая позволяет подтвердить соответствие системы «1С:ERP» требованиям стандарта GMP, действующего уже несколько лет.

«Внедренная нами подсистема позволяет теперь предприятию проводить глубокую аналитику производственной цепочки вплоть до партии сырья, из которого сделана продукция. Это полезно и в работе с претензиями, и в управлении складскими запасами, а также при оптимизации процессов продаж и маркетинга», – сказал Андрей Ермаков, руководитель проектов практики «1С» в IBS.

Внедрение решения «1С» позволило «Свободе» повысить прозрачность учета и автоматизировать бизнес-процессы, которые не были охвачены предыдущей системой. С помощью новой системы компания отныне осуществляет: управление сроками годности сырья и продукции; контроль состояния складских запасов в реальном времени; расчет точной потребности в материалах, снижение резервных запасов дорогостоящего сырья и уменьшение срывов производства; контроль фактической себестоимости продукции; аналитически обоснованное ценообразование и маркетинговую политику.