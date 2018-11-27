D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP

D-Link представила новый гигабитный PoE-коммутатор DGS-1010MP с увеличенным бюджетом мощности. Новая модель расширяет линейку неуправляемых гигабитных PoE-коммутаторов и предназначена для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и беспроводных сетях с использованием PoE-оборудования с высоким уровнем энергопотребления.

DGS-1010MP оснащен 9 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP для подключения к магистрали сети, серверам или устройствам хранения данных. Порты 1 – 8 поддерживают стандарты PoE IEEE 802.3af/802.3at, что позволяет использовать новый коммутатор для подачи питания оборудованию с потребляемой мощностью до 30 Вт, например, внешним сетевым камерам высокого разрешения или точкам доступа с поддержкой стандарта беспроводной связи IEEE 802.11ac. Общий бюджет мощности DGS-1010MP составляет 125 Вт. Подача питания на сетевые устройства без поддержки технологии PoE возможна с помощью PoE-адаптеров (например, гигабитного DPE-301GS).

DGS-1010MP конструктивно исполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19-дюймовую стойку (крепления входят в комплект поставки). Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу устройства, позволяя размещать его в непосредственной близости от рабочих мест. На лицевой панели модели DGS-1010MP размещены LED-индикаторы, отображающие состояние PoE-питания для каждого из 8 PoE-портов. LED-индикатор PoE Max указывает на превышение подключенными устройствами допустимого PoE-бюджета коммутатора.

Коммутатор поддерживают подключение по технологии Plug-and-Play, управление потоком IEEE 802.3х, автоопределение полярности MDI/MDIX, автосогласование скорости и режима передачи данных. Функционал QoS обеспечивает эффективную передачу трафика чувствительных к задержкам приложений. Классификация кадров выполняется на основе приоритетов 802.1p по 8 очередям приоритетов.

При отсутствии активности на портах DGS-1010MP снижает потребление энергии в соответствии со стандартом энергоэффективности Ethernet IEEE 802.3az.

Линейка неуправляемых гигабитных PoE-коммутаторов D-Link с увеличенным бюджетом мощности также представлена моделями: DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/802.3at (30 Вт на порт, PoE-бюджет 140 Вт); DGS-1026MP с 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at (30 Вт на порт, PoE-бюджет 370 Вт).

Коммутатор DGS-1010MP доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена – $167.