«Трекмарк» представил новую линию оборудования для маркировки лекарств

«Трекмарк», специализирующийся на разработке и производстве оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров, представил новую линейку оборудования для маркировки лекарственных препаратов «Линия М».

Новое оборудование было протестировано для работы с цифровым кодом Data matrix, защищенным криптографией, производится в соответствии с текущими требованиями нормативной документации и методических рекомендаций. «Линия М» отвечает потребностям фармпроизводителей, готовящихся к переходу на обязательную маркировку и работу в ИС МДЛП. Производственная база «Линии М» – концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

«Новое оборудование разработано специально для российского рынка. Благодаря возможности адаптации под конкретные задачи предприятия оно может устанавливаться на линиях любых типов. А за счет локализации производства его стоимость в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов. Уверены, что у "Линии М" есть большой потенциал и она будет востребована на рынке. До конца года планируем произвести первые 100 комплексов. Важно отметить, что наши решения полностью совместимы с единой национальной системой цифровой маркировки "Честный ЗНАК"», — сказал Сергей Протасов.

«Концерн "Автоматика" обладает необходимыми опытом и возможностями для локализации производства полного цикла. Сегодня мы предлагаем заказчикам "Трекмарк" оборудование собственной разработки с максимальным содержанием российских комплектующих, более доступное по цене и конкурентоспособное по своим характеристикам. Это оборудование прошло полный цикл необходимых испытаний и гарантированно поможет защитить добросовестный бизнес, потребителей от контрафактной продукции», – сказал Андрей Моторко, заместитель генерального директора концерна «Автоматика».

За сравнительно короткий период было налажено серийное производство такого технологически сложного оборудования, которое уже сегодня может устанавливаться в фармацевтической индустрии. Комплектующие от ведущих производителей позволяют обеспечивать высокое качество печати.

Генеральный директор компании Videojet в России Йенс-Уве Денерт отметил надежность и качество оборудования «Трекмарк»

«Этот проект заслуживает особого внимания в силу масштабности и важности решаемых задач. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы поставляемые нами компоненты соответствовали мировым стандартам и отличались своей технологичностью», – сказал Денерт.

По словам менеджера по центральной и восточной Европе компании Cognex Жерома Робера, используемые «Трекмарк» технологии идентификации Cognex обеспечивают эталонную прослеживаемость продукции на самых высокоскоростных производственных линиях и для любых типов маркировки. А благодаря сотрудничеству с Beckhoff, как отметил генеральный директор «Бекхофф автоматизация» Иван Голубцов, «Трекмарк» создал решения, основанные на самых современных технологиях.