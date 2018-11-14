«Логлаб» ускорит логистические процессы в Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Логлаб», поставщиком логистических услуг. «Логлаб» реализует проект по управлению поставками телеком-компании. Это позволит ускорить логистические процессы, оптимизировать товарооборот и сократить затраты.

К 2019 г. Tele2 передаст на обслуживание в «Логлаб» управление складскими запасами: ведение товарных справочников, прогнозирование и отчетность, сверки данных. Партнер также возьмет на себя складские услуги и транспортировку грузов Tele2.

Цели данного проекта: улучшить скорость и надежность товародвижения в цепи поставок; снизить товарный запас за счет увеличения скорости товарооборота; сократить общие затраты за счет отказа от непрофильных видов деятельности.

Ранее Tele2 и «Логлаб» успешно реализовали ряд совместных пилотных проектов в нескольких регионах России.

«Логлаб» – российский 3PL-оператор, имеющий опыт реализации комплексных проектов как в сфере телекоммуникаций, так и в других отраслях. Так, компания успешно обеспечила логистику крупнейших международных спортивных событий, прошедших в России в 2014 и 2018 гг., исполнила федеральный проект по обслуживанию торгового оборудования для известного бренда в сфере FMCG. «Логлаб» реализует поставки комплектующих из разных стран мира на производство в режиме JIT (Just in Time).