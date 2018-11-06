Среда разработки приложений Mentor Graphics HPC стала доступна для новых решений AMD

AMD сообщила о том, что среда для разработки Mentor Graphics Sourcery CodeBench Lite Edition стала доступна для процессоров AMD EPYC и Ryzen, а также для графических процессоров AMD Radeon Instinct.

Sourcery CodeBench Lite Edition — это бесплатная среда для разработки научных и высокопроизводительных приложений на базе C/C++ и Fortran. Созданная для сложных многоядерных гетерогенных архитектур, она позволяет исполнять инструкции на графических процессорах AMD Radeon Instinct через стандартные отраслевые интерфейсы OpenMP и OpenACC (API). Последний релиз включает в себя инструменты разработки C/C++ и Fortran на базе GNU для платформ Linux.

«Инновационные аппаратные технологии AMD вместе с ведущей средой Mentor Sourcery CodeBench Lite помогут растущей базе пользователей компании разрабатывать высокопроизводительные решения и выпускать встраиваемые продукты, — сказал доктор Рэнди Аллен, директор по углубленным разработкам в Mentor Embedded Platform Solutions. — Это интегрированное решение позволит заказчикам компании AMD создавать, отлаживать и анализировать встраиваемое ПО для многоядерных, гетерогенных приложений с высокой производительностью и рядом оптимизаций».

«Mentor Sourcery CodeBench Lite Edition позволяет разработчикам и ученым создавать оптимизированные приложения для процессоров и графики компании AMD, — сказал Аджит Мэтью, корпоративный вице-президент компании AMD по программной разработке в сфере вычислений и машинного обучения. — Объединяя типовые языки программирования для HPC с возможностью нацелено запускать код на AMD Radeon Instinct™, а также используя стандартные отраслевые спецификации, Sourcery CodeBench Lite Edition позволяет разработчикам обуздать ресурсы CPU и GPU от AMD для нового поколения HPC-приложений».

В 2014 году AMD и Mentor Graphics (теперь Mentor, подразделение Siemens) создали программную экосистему для встраиваемых систем, позволяющую разработчикам предлагать мощные инструменты с открытым кодом для построения, отладки, анализа и оптимизации встраиваемого ПО. Вместе с релизом Sourcery CodeBench (AMD GCN) Lite Edition, компания AMD расширяет возможности проекта на рынок HPC, позволяя использовать для вычислений ускорители Radeon Instinct.