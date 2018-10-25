Ericsson обеспечит миротворцев ООН связью в критических ситуациях

Организация Объединенных Наций выбрала Ericsson в качестве поставщика оборудования и решений для сетей LTE, предназначенных для быстрого и безопасного обмена критически важной оперативной информацией в ходе миротворческих миссий в разных странах мира.

Ericsson совместно с компанией Danoffice IT ApS будет отвечать за развертывание критически важной LTE-инфраструктуры, предоставление услуг и обучение персонала. Ericsson поставит решения из своего портфеля Ericsson Radio System, готового к внедрению технологий 5G, в том числе радиорелейное backhaul-решение MINI-LINK и Ericsson Cloud Packet Core.

Поддержка технологий LTE обеспечивает значительное улучшение качества связи и позволяет предоставлять стабильно работающие услуги мобильного ШПД с защищенной передачей данных во время миротворческих операций, которые нередко проводятся в географически сложных условиях. Предназначенные для профессионального использования новейшие критически важные функции push-to-talk, а также функции передачи данных и видео, будут дополнены полноценными мультимедийными возможностями.

В настоящее время ООН проводит 14 миротворческих операций в разных странах мира. Как правило, миротворческие миссии имеют разрешение на использование частотного ресурса во время планирования, координирования и осуществления своих операций. Первая частная LTE-сеть ООН будет развернута и запущена в промышленную эксплуатацию в 2019 г.

Миротворческие силы ООН получат доступ к новейшим системам связи и при рациональных затратах смогут пользоваться цифровыми услугами, включая передачу HD видео для мгновенной ориентации в окружающей обстановке и определения местоположения с помощью мобильных устройств. Также им будут доступны такие услуги на базе мобильного интернета вещей (IoT), как управление активами и подключенные логистические сервисы.

«Широкополосный интернет, ставший основой для цифровизации и развития бизнеса и общества, способен внести большой вклад в поддержание мира и предоставление гуманитарной помощи. Мы будем рады поставлять ООН свое оборудование, поскольку связь играет важнейшую роль в работе миротворцев», – сказал старший вице-президент и глава группы маркетинга и корпоративных коммуникаций компании Ericsson Хелена Хоррман (Helena Norrman).